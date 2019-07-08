臘腸犬託友疑遭虐傷 北市動保處將約談

2019-07-08 20:13 中央社 台北8日電



台北市動保處今天表示，李姓民眾日前將飼養的臘腸犬託朱姓友人照顧，卻疑遭對方摔踢、虐待，造成臘腸犬腦震盪和腹腔出血，現仍住院治療中，本週將約談朱女以釐清案情。

動保處今天發布新聞稿表示，4日接獲李姓民眾主動通報一起動物虐待傷害案件，她表示日前要值夜班，便於上班前將所飼養的臘腸犬愛寶（kiwi）交由熟識的朱女照顧，並相約下班後將牠帶回。

但李姓民眾將kiwi接回家後卻發現牠精神狀況不佳，且頭部、腳部有多處傷口。

經緊急送醫治療發現，kiwi有站立不穩、無法縮瞳等腦部受損症狀，且腹腔出血、肝指數飆升，頸部也有疑似遭咬傷的傷口，腹部大範圍瘀傷和前腳腳掌破皮等傷勢，初判非屬正常照護下可見的傷害。

動保處說，本案經台北市警察局信義分局六張犁派出所員警陪同李女，一起前往朱女住家調閱監視器畫面，發現朱女當晚於住家社區走道將kiwi重摔，且有踢犬動作。

對於整起動物虐待案件，動保處表示，已積極進行調查，本週將約談涉案朱女，以釐清其行為動機，並強調無法姑息任何虐待傷害動物的行為。

動保處指出，若行為人對動物造成難以回復的傷害，可依動物保護法處以2年以下有期徒刑或拘役，併科新台幣20萬元以上200萬元以下罰金。