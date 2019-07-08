影／獅子會捐LED發光式反光背心 提升員警執勤安全

2019-07-08 15:02 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



永康警分局為增進員警執勤安全，去年採購肩掛式LED警示燈，員警反映警示效果欠佳。分局長戴崇贒日前得知永康獅子會要贊助分局改善設施，與獅子會長胡進財商量後，該會今天捐贈有LED發光高係數反光背心280件，給永康分局的每一位員警，讓員警於夜間或因氣候視線不佳執勤時，較為醒目，增進員警執勤安全。

戴崇贒也回贈獅子會感謝狀，胡進財代表接受，胡進財表示，很感謝警察平日辛勞維護地方治安，警察在裝備上有不足之處，永康獅子會不落人後，做警察最有力的後盾。

員警表示，永康獅子會民國67年成立，對福澤鄉里及社會公益的善舉長期付出，出錢出力，對於地方貢獻不遺餘力，因警察新制服換裝成深藍色，夜間辨識度較不佳，易讓員警在處理交通事故、執行交通疏導或路檢等勤務時陷於險境，這次捐贈LED發光反光背心供分局所有員警使用，執勤安全將更有保障。