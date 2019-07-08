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台中太平、大里兩翻車事故 所幸駕駛均無礙

2019-07-08 14:24聯合報 記者黃寅╱即時報導

台中市呂姓菜販清晨7時許駕駛小貨車滿載蔬菜由太平區新平路一段左轉往東平路方向行駛時，在路口不慎擦撞路燈翻覆，他被夾在車內，所幸經由消防員破壞車門將他救出，送醫後除了受有多處挫傷，並無生命危險。

據了解，小貨車駕駛座當時被擠壓的嚴重，搶救人員對呂姓菜販（35歲）能逃過劫都為他慶幸。

另中午時分，由國道3號接74號快速道路往太平方向，一輛大型貨車亦翻覆在道路上，警方一度封鎖道路並順利把駕駛救出，所幸並無大礙。

一輛大型貨車中午在74號快速道路往太平方向翻覆，警方一度封鎖道路並順利把駕駛救出...
一輛大型貨車中午在74號快速道路往太平方向翻覆，警方一度封鎖道路並順利把駕駛救出，所幸並無大礙。圖／取自臉書
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台中市呂姓菜販清晨7時許駕駛翻覆，消防員破壞車門將他救出。圖／讀者提供
台中市呂姓菜販清晨7時許駕駛翻覆，消防員破壞車門將他救出。圖／讀者提供
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台中市呂姓菜販清晨7時許駕駛翻覆，消防員破壞車門將他救出。圖／讀者提供
台中市呂姓菜販清晨7時許駕駛翻覆，消防員破壞車門將他救出。圖／讀者提供
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台中市車禍
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