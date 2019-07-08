台中太平、大里兩翻車事故 所幸駕駛均無礙

相關新聞
向殉職勇警致敬 「警察情境實務」作者捐稿酬版稅2019-07-08 15:02
誤認詹江村濫用職權查水表 館長下午登門道歉2019-07-08 14:45
小偷和你想的不一樣 超商竊盜多半在白天2019-07-08 14:32
梨山警方日夜搜山尋獲失智婦人 夫妻擁泣2019-07-08 14:07
瑞芳兩大山搜熱區又有人不慎摔傷 直昇機吊掛送醫2019-07-08 14:06
普悠瑪檢傷英雄自殺 葉毓蘭嘆：警消心理照護仍未落實2019-07-08 13:31
民眾汽車排氣管拖行塑膠袋 警即時排除解危2019-07-08 13:11
怪手開挖4層樓深 桃園虎頭山垃圾場大火燒28小時終滅2019-07-08 12:42
女子旅遊回家途中趴睡方向盤 巡警驚覺有異代駕送回2019-07-08 12:24
女遊客疑被丟包求助警 原來計程車上山輪卡邊溝也受困2019-07-08 12:13
鬧區快車道狗被丟包追著主人跑 網友：哭了啦2019-07-08 12:03
老牌醫院上街頭 屏東國仁醫院員工抗議假扣押執行粗暴2019-07-08 12:03
對戰館長留退路？ 拳王練喻軒提「5方案」改變規則2019-07-08 10:28
出生未滿月 女嬰被棄工寮內2019-07-08 00:08
前鎮加工區工廠火警 黑煙竄天幸無人傷亡2019-07-08 00:04
高雄國中畢業少年遭浪捲走 家屬深夜哭喊「緊回來厝欸」2019-07-07 23:44
男子參加友人生日趴 酒後騎機車自撞路旁貨車送醫2019-07-07 23:07
普悠瑪列車去年翻覆他救人無數 今傍晚竟在分隊輕生2019-07-07 22:55
深夜見婦人慌張操作ATM？ 機靈警力阻詐騙2019-07-07 22:40
2歲女童獨自夜遊 掌中玄機助警尋家2019-07-07 22:00
高市蚵仔寮海灘驚傳溺水 15歲少年下落不明2019-07-07 21:48
影／一聲喇叭心生不爽 酒醉男痛毆騎士2019-07-07 19:27
花蓮男子在砂婆噹溪跳水 溺水不治2019-07-07 15:35
祖宗牌姓名顛倒西洋式寫法？命理師：真寫錯 運勢有差2019-07-07 14:02
別以為藝人真代言！ 護士網購慘被詐騙五倍刷卡金2019-07-07 13:50
一名女嬰被遺棄鳳梨田工寮內 消防隊及時搶救2019-07-07 13:01
婦人外出車拋錨 車停路中央急Call壯丁解圍2019-07-07 13:00
新店青潭堰驚見浮屍 死因待查2019-07-07 12:44
是扇不是刀啦！北捷誤傳持刀男 監視影像確認是摺扇2019-07-07 12:33
影／外籍移工喝酒騎電動車以為沒事 警：一樣法辦2019-07-07 12:20
不爽騎單車講手機被警察攔查 口出穢言又動粗2019-07-07 12:19
桃園區垃圾掩埋場大火 濃煙數公里外可見2019-07-07 12:10
原住民嚮導是高山守護者 山難救援淪免費勞工2019-07-07 11:49
男子打電話到派出所 竟以髒話罵警員判拘役50天2019-07-07 11:35
台南知名水產直播公司驚傳積欠大筆債務 警方加強巡邏2019-07-07 11:29
北捷傳有持刀男？北捷：現場無發現 將調監視影片詳查2019-07-07 10:27
高市塑膠廠大火延燒4.5小時 空污挨罰2019-07-07 09:55
影／桃園最大虎頭山垃圾場大火 垃圾悶燒飄臭氣2019-07-07 09:47
影／賓士倒出去貨車刷過去 車尾凹了駕駛逃了2019-07-07 09:43
熱門文章
影／蘇貞昌在殉職勇警追思會簽名摔筆？ 警政署：造謠2019-07-07 19:52
普悠瑪列車去年翻覆他救人無數 今傍晚竟在分隊輕生2019-07-07 22:55
蘇揆告別式擲筆 潘恒旭：我是屏東人 從沒聽過這習俗2019-07-08 11:00
被誤傳在殉職員警李承翰告別式摔筆 蘇貞昌說明真相2019-07-07 19:38
蘇貞昌在員警告別式擲筆 葉毓蘭：被抹黑一定不好受2019-07-08 08:21
蘇貞昌擲筆影片被廣傳 周偉航：99%是中共出菜2019-07-08 08:39
對戰館長留退路？ 拳王練喻軒提「5方案」改變規則2019-07-08 10:28
遭控於勇警告別式摔筆 蘇貞昌痛批扭曲：擲筆是家鄉習俗2019-07-07 21:27
日本街道最乾淨 他曝關鍵原因不在「素質」2019-07-08 12:48
蘇貞昌告別式摔筆？莊瑞雄還原經過：那隻筆很難寫2019-07-08 11:50
2歲女童獨自夜遊 掌中玄機助警尋家2019-07-07 22:00
台中受虐女嬰好轉會握手指 送給生母最好的生日禮物2019-07-07 20:38
告別式摔筆影音有蹊蹺！羅友志看到關鍵背影急喊別中計2019-07-08 12:38
弔唁殉職鐵路警 馬英九嘆：反服貿抗爭羞辱警卻不罰2019-07-08 09:31
蘇貞昌告別式摔筆？石心禮儀：請網友不要惡意帶風向2019-07-08 11:22
男揮拳阻醉漢傷警挨告免刑 法官：避免違反國民感情2019-07-08 08:27
大腿被摸了1小時 少女遭猥褻下公車哭了2019-07-07 19:49
潘恒旭說沒聽過擲筆習俗 王定宇：草包就是草包！2019-07-08 13:45
已婚男「工地之戀」出軌同事 妻見2歲私生子提告2019-07-08 07:48
勇警李承翰16日舉行告別式 靈位入祀忠烈祠2019-07-07 16:13
叫傳播妹不付錢 男淪為肉靶受私刑2019-07-08 12:13
男與未成年嘿咻30次致懷孕 少女及媽媽不追究求償2019-07-08 11:28
騎士「高雄式左轉」慘遭撞斃 小貨車搶黃燈仍無罪2019-07-07 21:04
高雄國中畢業少年遭浪捲走 家屬深夜哭喊「緊回來厝欸」2019-07-07 23:44
狂揮20拳救不回勇警命！呂秉諭沉痛受獎：這個社會病了2019-07-08 12:23
豐原老農槍擊案24小時內破案 分局長頒發4萬元獎金2019-07-07 15:45
副教授登載不實文書罪 校方：開學後才會討論續聘否2019-07-07 17:46
台韓友好！22台人濟州島犯詐欺 韓遣送回台不送陸2019-07-08 14:48
男半夜停車場聊天被機車包圍砍傷 板橋警速逮6嫌2019-07-08 10:18
高市蚵仔寮海灘驚傳溺水 15歲少年下落不明2019-07-07 21:48
電影院看《寄生上流》卻講日語？ 她知真相從生氣到大笑2019-07-08 11:39
無票旅客未來不得進站 台鐵局長：嚴格執行2019-07-08 10:54
退警集會悼念李承翰 未合法申請自行解散2019-07-07 17:46
花蓮男子在砂婆噹溪跳水 溺水不治2019-07-07 15:35
誤認詹江村濫用職權查水表 館長下午登門道歉2019-07-08 14:45
台中太平、大里兩翻車事故 所幸駕駛均無礙2019-07-08 14:24
告別式擲筆斷厄運之必要 民俗專家這樣說2019-07-08 14:46
前鎮加工區工廠火警 黑煙竄天幸無人傷亡2019-07-08 00:04
影／無辜老農遭槍擊 起因兇嫌懷疑被害人取走電纜線2019-07-07 16:29
女遊客疑被丟包求助警 原來計程車上山輪卡邊溝也受困2019-07-08 12:13
留言