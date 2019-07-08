台中太平、大里兩翻車事故 所幸駕駛均無礙

2019-07-08 14:24 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



台中市呂姓菜販清晨7時許駕駛小貨車滿載蔬菜由太平區新平路一段左轉往東平路方向行駛時，在路口不慎擦撞路燈翻覆，他被夾在車內，所幸經由消防員破壞車門將他救出，送醫後除了受有多處挫傷，並無生命危險。

據了解，小貨車駕駛座當時被擠壓的嚴重，搶救人員對呂姓菜販（35歲）能逃過劫都為他慶幸。