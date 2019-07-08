梨山警方日夜搜山尋獲失智婦人 夫妻擁泣

2019-07-08 14:07 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



台中市梨山黃姓婦人（50餘歲)罹失智症，5日夜間23點走失，家人請警方協尋。山路沒有監視器，警方擴大搜山找到婦人時，她赤腳在山區走1天1夜，雙腳已浮腫，腳掌破皮潰爛，立即協助護送到梨山衛生所就醫包紮。葉姓同居人對警方的積極協助深表感動。

葉姓民眾6日向警方報案後，和平分局梨山分駐所警員田長晉向葉研判婦人徒步行走應不遠，因山區住家附近無路口監視器可供調閱，只好挨家挨戶詢問。

警方日以繼夜訪尋到梨山中興路4段清泉橋旁林道巷內1戶民眾住家，居民指有見到特徵相似的婦人，見其全身被雨水淋溼，狀似饑餓，便拿一塊麵包讓她充饑。婦人拿取麵包後自行離開並沿林道巷山區走去。

梨山分駐所即召集副所長林榮洲、警員陳建中、田長晉等擴大搜山，從林道巷1公里處往上搜尋到9公里處盡頭，到夜間11點許仍無所獲。

7日一大早警方由林道巷下方沿著合歡溪旁徒步沿線尋找，終於在近中午時在合歡溪旁樹下發現黃婦，並通知報案人葉男到場確認，葉男與黃婦兩人見面後相擁而泣。