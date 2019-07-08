瑞芳兩大山搜熱區又有人不慎摔傷 直昇機吊掛送醫

2019-07-08 14:06 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



基隆市警察局簡姓組長，昨天上午與友人前往瑞芳區半屏瀑布，拍照不慎失足摔傷，新北消防局派人前往搜救。圖／新北消防局提供 分享 facebook 基隆市警察局簡姓組長，昨天上午與友人前往瑞芳區半屏瀑布，拍照不慎失足摔傷。新北市消防局派搜救人員上山搜救，因地形狀況不佳，今天一早搜救人員整隊再出發，最後向國搜中心申請直升機將人吊掛出來送醫。臉書瑞芳公共論壇指出，半屏山是瑞芳兩大山搜熱區之一，雖非最難。但多半是輕忽了郊山其實很危險，大家沒有三兩三不要來，沒結伴同行也不要來，他們轉發這兩大熱搜點到無力了。

簡姓警官7日上午11時許，與友人進入半屏瀑布觀賞美景時，拿出手機拍照，不慎摔傷腳。同行友人因山區沒有訊號，先將傷者安置在安全地方，再步行出來求援，走出到外面時，已經是下午2時許。

新北市消防局獲報，立刻派遣搜救人員前往搶救，進入搜救時，有聽到傷者聲音，但因地形崎嶇，天色漸漸昏暗，卻無法明確鎖定位置，為了傷者安全起見，確認他無生命危險，決定在8日上午6時許，整隊進入救人。

今早搜救人員見到傷者，但發現現場崎嶇搬運不易，向國搜中心申請直升機吊掛，中午將人救出送醫。