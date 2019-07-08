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普悠瑪檢傷英雄自殺 葉毓蘭嘆：警消心理照護仍未落實

2019-07-08 13:31聯合報 記者雷光涵╱即時報導

台鐵普悠瑪列車去年在宜蘭出軌翻覆，造成18人罹難、200多人受傷，當時在第一時間到場檢傷分類的冬山消防分隊薛姓隊員前天自殺。雖然自殺原因尚待了解，警察大學退休教授葉毓蘭仍提醒，警消的高壓過勞，舉世皆然，在台灣更是嚴重。

葉毓蘭今在臉書發文說，這個問題她早在1997年就開始寫文章提醒。她說，當時參與美國聯邦專家來台訓練我國警消專案，發現美國特別重視警消的心理健康照護，因為那些都是血淋淋的教訓換來的。

葉毓蘭說，警消會因為他們「英雄」的角色，創傷與壓力很少被處理，也不會輕易向外求助。可惜狗吠火車多年，顯然台灣不夠重視，或者沒有落實。

她舉1995年美國奧克拉荷馬市聯邦大樓遭受恐怖攻擊一案為例，當時造成包括19名幼童的168人死亡，六百多人受傷。參與救難的警察Terrance Yeakey因為數度衝進現場救出四名傷者，成了全國矚目的英雄。但目睹災難現場慘狀，Yeakey心中也有恐懼與壓力，即使當時聯邦緊急事務處理署（FEMA）提供參與救難的人員可視需要接受心理醫師諮商，但Yeakey不敢也不能求助，繼續武裝自我，直至惡化到妻離子散，舉槍自盡。

葉毓蘭說，FEMA在Yeakey自殺後修改政策，要求所有救災人員均需接受心理醫生諮商，釋放心中的恐懼與壓力；美國多數稍具規模的警察機關也都設有心理醫師，要求所有經歷警匪槍戰、同伴殉職、處理過災變現場或目睹慘劇的員警，都需要心理醫師的諮商評估。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

台鐵蘇澳新馬站去年發生一起重大事故，一輛普悠瑪發生翻覆意外，導致死傷慘重。本報資...
台鐵蘇澳新馬站去年發生一起重大事故，一輛普悠瑪發生翻覆意外，導致死傷慘重。本報資料照片
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葉毓蘭警察醫師
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