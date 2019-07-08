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民眾汽車排氣管拖行塑膠袋 警即時排除解危

2019-07-08 13:11聯合報 記者王思慧 ╱即時報導

郭男車子排氣管遭塑膠袋卡住，由專業維修人員排除。圖／玉里警分局提供
郭男車子排氣管遭塑膠袋卡住，由專業維修人員排除。圖／玉里警分局提供
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花蓮縣警察局玉里分局立山派出所警員李明德日前至分局洽公返回，行經玉里鎮284.3K北上車道，看到一輛自小客車車底排氣管拖著不明物品，警覺有異，立即警示駕駛人停靠至安全路段。經初步檢查，原來是排氣管不知何時遭大型塑膠袋卡住，排氣管的高溫導致塑膠袋黏著，並逐漸熔掉，幸好警方即時發現協助，避免意外事故發生。

日前下午13時30分許，警員李明德洽公返回駐地途中，發現前面一輛自小客車車底拖行著異物，上前趨近查看時，赫然發現塑膠袋竟卡在高溫的排氣管上。因擔心排氣管高溫熔掉塑膠袋，導致危險發生，立即攔下駕駛人警示，並協助查看檢視車底狀況。在初步排除未果後，李員便引導駕駛人至附近修理廠，由專業維修技師排除。

車主郭先生表示，暑假期間一家六口（夫妻、兩子、父母）由高雄出發環島旅遊，在旅途中，車內空調開啟時，就有聞到濃濃的塑膠燒焦味，但當下並未發覺車子有任何異樣，因此不以為意繼續環島行程，途中突然遭巡邏車攔下，當下還納悶沒違規，直到警察告知車子排氣管卡住塑膠袋時，才恍然大悟。郭男一家六口對於警方主動熱心為民服務的精神，表示感激之意。

玉里分局長呂育騰表示，警員機警發覺民眾車輛異狀，並主動積極協助處理，避免可能的意外事故發生，深獲當事人肯定與感謝。同時呼籲民眾，駕車前應仔細檢查車輛狀況；行駛途中若發覺有異狀，應立即靠邊停車詳細檢查，以保障駕駛人與乘客安全，也維護其他用路人權益。

玉里警分局警員幫忙查看車底有無異狀。圖／玉里警分局提供
玉里警分局警員幫忙查看車底有無異狀。圖／玉里警分局提供
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塑膠袋環島
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