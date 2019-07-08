女遊客疑被丟包求助警 原來計程車上山輪卡邊溝也受困

2019-07-08 12:13 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ╱即時報導



宜蘭縣歐姓女子攜女友人共遊台東金針山，並與原搭計程車司機約好下山時間，但等到約定時間卻不見計程司機，打手機司機也未接，歐女懷疑自己被「丟包」於是求助警方，結果警方上山途中發現要搭載歐女的計程車輪胎卡山坡邊溝也受困，警方請附近住戶協助合力將車抬上道路，歐女等人也搭上計程車下山，結束一場山區驚魂記。

台東縣大武警分局今天指出，太麻里分駐所日前傍晚6時許，接獲民眾打110報案，稱在太麻里金針山青山農場被計程車司機丟包，受困山區；警員張明盛、楊朝凱獲報後立即前往報案地點，途中發現一輛計程車輪胎卡在產業道路的邊溝，動彈不得，受困山區。

大武警分局表示，報案人歐姓女子與女性友人，2人當天自宜蘭搭乘火車到台東車站後，轉搭計程車至太麻里金針山賞花旅遊，約好原計程車傍晚5點下山，但等了快一小時，未見計程車準時到金針山指定的地點接她們下山，歐女聯絡司機，始終保持語音信箱，無法聯繫，只好報警求助。

警員張明盛、楊朝凱問明歐女2人位置後，隨即騎乘警用機車上山，卻在產業道路約4公里處，發現歐女承包的計程車因車輪掉進水溝動彈不得，警方於是請附近的住戶合力將車抬上車道，並隨計程車前往青山農場搭載歐女2人下山，化解一場誤會，也結束歐女2人山區驚魂記。