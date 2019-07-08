無票旅客未來不得進站 台鐵局長：嚴格執行

2019-07-08 10:54 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ╱即時報導



鐵路警察李承翰處理補票糾紛因公殉職，台灣鐵路管理局長張政源今天表示，未來嚴格執行無票旅客不得進站乘車，台鐵本來無票就不能搭車，但有些乘客比較緊急，會比較通融，但未來只要是無票乘客，一定要補票並加重處罰，乘客一定要買好車票再上車。

張今天到嘉義車站，表揚該事件有功人員，也為李員默哀一分鐘，他沈重地說，承翰這次英勇殉職，內心悲痛不捨，當時得知李員殉職，便第一時間到殯儀館慰問家屬，會持續做好善後，感到很悲痛。

為確保公共運輸安全，台鐵局針對列車維安，既有車廂內都已設置緊急對講機，鐵局新購城際列車600輛及通勤電聯車520輛，每個車廂都設置監視器及緊急對講機，作為緊急連絡列車長、司機員之用，現有通勤電聯車規劃於車廂內增設監視器，並逐年改善車站監視系統，預計2年後全數完成。

張政源說，除了原有鐵路警察巡邏箱外，另協調地方警察局增設巡邏箱，提高車站見警率，也會在11日邀集鐵路警察局及相關單位針對突發性暴力事件防範及乘務人員、員警值勤安全維護等，進行研商檢討，並在15日前提出精進改善措施。