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對戰館長留退路？ 拳王練喻軒提「5方案」改變規則

2019-07-08 10:28聯合新聞網 綜合報導

陸拳王練喻軒日前於臉書提出五點聲明，希望與館長協商。圖擷自練喻軒臉書
陸拳王練喻軒日前於臉書提出五點聲明，希望與館長協商。圖擷自練喻軒臉書
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館長陳之漢近日接受「中國拳王」練喻軒挑戰，也確定只要等練喻軒簽證一下來，雙方將要進行綜合格鬥競賽。但5日館長在直播中公布自己的健康報告，發現有三酸甘油酯、白血球偏高等多種症狀。對此練喻軒於6日發文提出五點聲明，改變比賽規則。

練喻軒6日在臉書上提出五點聲明，開頭便提到因館長身體不適，所以提出方案希望進行協商。聲明中第一點將比賽將原先的綜合格鬥規則改成拳擊規則，並且練喻軒只能防禦不能還手，否則就算館長獲勝。時間則維持三分鐘，若館長三分鐘不能KO練喻軒，則由館長自己決定比賽結果。

另外，練喻軒也在聲明中提到「可能遭遇的問題」及解決方案，當中包含8日將開始辦理入臺證件，若有問題將隨時公布相應證據，並希望這場比賽只是一場單純的兩岸交流，雙方僅代表個人，不希望有任何政治升級，也希望媒體不要再大肆渲染。

但網友似乎不滿練喻軒改變規則，紛紛在底下留言：「不是打格鬥嗎，怎麼又變拳擊規則阿，練兄到底多怕阿？」「你是不是不敢跟館長空拳對打？」也有許多網友問要不要乾脆比猜拳。館長則在6日直播回應，表示感謝對方體貼自己的身體狀況，但他只進行綜合格鬥競賽。

除了練喻軒外，館長近日還收到健美選手林志成嗆聲，表示要在「18秒內打趴館長」，但幾次爽約後卻在媒體上出面，說館長若被他打傷要怎麼與拳王比賽，對此館長也在直播中怒批對方很可悲。

館長練喻軒陳之漢
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