前鎮加工區工廠火警 黑煙竄天幸無人傷亡

2019-07-08 00:04 聯合報 記者 聯合報 記者 邱奕能 ╱即時報導



高雄市前鎮加工區今晚發生火警！鄰近中六路上的某3層樓公司廠房起火，幸好消防隊出動17車55人及時趕到，立刻佈水線控制火勢，耗費近1小時將火勢撲滅，幸無人傷亡。

高雄市消防局119救災救護勤務指揮中心，今晚10點據報，在前鎮加工區中六路上的某工廠起火，高市消防立即動員前鎮、瑞隆、五甲等消防分隊共17車55人趕去搶救。