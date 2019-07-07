高雄國中畢業少年遭浪捲走 家屬深夜哭喊「緊回來厝欸」

2019-07-07 23:44 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



高雄1名剛從國中畢業的蔡姓少年，今晚約7點和友人到梓官區蚵仔寮海港的南側沙灘戲水，遭到海浪迎面拍打，朋友目擊他當場捲入海中；高市消防局及海巡獲報出動搜救，但截至深夜11點多仍未尋獲他的身影，20、30名家屬及親友心急如焚，在海灘上放聲大喊「緊轉來厝欸（台語指趕快回來）」。

蔡姓少年的家屬以及友人聽聞此意外，趕赴沙灘岸邊期盼趕緊找到人，也在現場燒紙錢祈福，蔡母哭喊著他的名字，現場所有人不斷重複喊「蔡ＸＸ，緊轉來厝欸」。不過陣陣雨勢時大時小，加上夜黑、海面風浪並不小，搜救人員深夜將暫停搜救，預計明早7點繼續擴大搜尋。

據了解，15歲蔡姓少年上月才剛從楠梓區一間國中畢業，今天相約和15、16歲的朋友們出遊，共4男3女到蚵仔寮漁港南側的沙灘，不料晚間7點多，蔡姓少年下水到消波塊附近時，友人突然聽聞他大喊一聲，就正面迎來的浪捲入水中，有人見狀一度想衝去搭救，被其他人擋下來。