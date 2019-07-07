普悠瑪列車去年翻覆他救人無數 今傍晚竟在分隊輕生

2019-07-07 22:55 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



羅東博愛醫院。 圖／羅東博愛醫院提供 分享 facebook

宜蘭縣消防局冬山消防分隊薛姓隊員，今天下午5點多，被同仁發現疑在分隊倉庫輕生，經送往羅東博愛醫院搶救仍不治。

普悠瑪列車去年發生翻覆意外，造成18死、298人輕重傷，薛是案發第一時間到場負責檢傷的消防員，救人無數，分隊表示他平日工作積極勇於任事，當時冬山分隊距離案發地點近，薛員第一時間趕到現場，為搶救傷患他疲於奔命，如今到底是何原因輕生不明，但同袍都不敢置信、也紛紛表達不捨。

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