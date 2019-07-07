迎接夏日高市消防與海巡合作 成立岸際救援協勤站
夏日來臨，海巡署南部分署第五岸巡隊配合高雄市政府消防局自今年6月29日至9月1日期間，針對高雄地區水域遊憩區岸際及海灘等遊客眾多景點，派員加強岸際巡邏及防溺勸導，並設立「岸際救援協勤站」，維護民眾生命財產安全。
海巡署南部分署表示，暑假來臨，許多民眾趁著假期至海邊從事水上遊憩活動消暑，這時也是溺水事件發生的高峰期；因此海巡署南部分署第五岸巡隊秉持聞聲救苦、服務為本精神，配合高雄市政府消防局為防範溺水事故發生及縮短前往救援時效特別成立「岸際救援協勤站」。
第五岸巡隊指出，協勤站分別設置於旗津區觀光市場對面大客車停車場前海灘、林園區中芸鳳芸宮前海岸、梓官區蚵仔寮漁港南側海灘、彌陀區濱海遊樂區、永安區新港漁港北側海灘、茄萣區海岸復育防風生態公園等6處，共同實施岸際巡邏勤務。
第五岸巡隊表示，並針對民眾於海灘、岸際從事危險性水上活動時，適時勸導民眾離開危險海域，藉以降低民眾溺水事件發生，倘發生溺水事故能第一時間投入救援任務以有效發揮救援時效。
南部分署第五岸巡隊呼籲民眾，前往海邊或是港口週邊從事水域遊憩活動時，均應謹慎小心，務必考量身體狀況並留意水域週邊警告標示，勿隨意下水，以維個人生命財產安全；民眾如於港區或岸際發生危急狀況，請撥打海巡『118』服務專線。
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