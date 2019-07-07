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網購產品盜藝人照詐騙 刑事局授防詐4招

2019-07-07 15:45中央社 台北7日電

藝人藍心湄近日遭不肖廠商盜用照片，透過假代言銷售產品詐騙。刑事局今天表示，統計6月下半月因此受騙案達23件，呼籲民眾網購防詐，應掌握代言廣告資訊真實性等4撇步。

ETtoday日前報導，藝人藍心湄近日屢遭不肖業者盜用圖片，還被造謠指她將退出主持16年的「女人我最大」節目，以專心研發新藥妝產品，讓藍心湄罕見發出聲明稿澄清；但仍有不知情民眾遭偽造的藍心湄代言網路廣告詐騙購物受害。

刑事局今天發布新聞稿表示，分析假網拍詐騙手法發現，歹徒通常利用時下最夯、標榜明星推薦的商品以吸引民眾購買，當有民眾表達購買意願時，歹徒都會誘導對方透過臉書或LINE等通訊軟體私下交易，待買家匯款至指定帳戶後，就已讀不回、封鎖帳號搞消失。

新北市一名王姓護理師日前瀏覽臉書時，看到一則抗老護膚保養品廣告，其內容標明為藍心湄的公司所研發、推薦，看到產品正好推出新台幣1200元特惠價，且提供新會員試用，她便立即進行線上刷卡購買。

但王女隨後收到銀行通知消費金額竟變成5520元，還外加國外交易手續費83元，驚覺有異要再登入網購網站確認時，卻無法登錄，並看到藍心湄臉書發出遭人假借名義販售商品訊息，才確定自己遇上詐騙。

根據警政署165反詐騙專線統計，6月17日至6月30日止，假借上述藝人代言保養品並刷卡網購詐騙案共計23件，呼籲民眾網路購物應注意4撇步以防詐。

首先，請慎選標示清楚、信譽良好的購物網站及賣家，各大知名購物網站有提供交易保障，且切勿貪圖折扣而私下交易。

其次，應選擇具有審核機制的拍賣網站購買較有保障，以免遭詐騙而求償無門。

同時，若標榜明星代言廣告，請先確認相關資訊的真實性。

最後，應做好個人帳號保障，定期更新帳號密碼，啟用臉書雙重認證，以簡訊及電子郵件通知方式確認。

刑事局說，民眾若有任何詐騙相關問題，可利用165反詐騙諮詢專線查證，或是加入165反詐騙宣導臉書粉絲團，一起成為反詐騙的守門員。

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