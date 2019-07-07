別以為藝人真代言！ 護士網購慘被詐騙五倍刷卡金

2019-07-07 13:50 聯合報 記者 聯合報 記者 廖炳棋 ╱即時報導



刑事警察局表示，不少女姓民眾因為愛美，常常入購好評的保養品，但警方提醒，上星期多名買家透過臉書購買標榜為某知名藍姓女藝人研發推薦的保養品，買家下標、刷卡後，卻發現刷卡金額與頁面標示不符，且這名藝人根本沒有代言這項產品，才知遇上詐騙，呼籲大家當心。

新北市一名王姓護理師，上星期在家中瀏覽臉書，看到一則吸睛的保養品廣告跳出，並標明為某知名藍姓女藝人公司研發及推薦的抗老護膚A字母開頭保養品，她點入網頁查看，顯示該組產品特惠中，優惠價新台幣1200元，且提供新會員試用。

王姓護理師立刻線上刷卡，卻收到銀行通知消費金額為5520元，外加國外交易手續費83元，她發覺異狀再度登入網站時卻無法登錄，並在藍姓女藝人臉書，看到澄清有人盜用她名義販售商品訊息，才驚覺遇上詐騙。

警方說，近來網路購物十分盛行，詐騙集團也利用網路購物的特性來詐取民眾錢財，民眾看到明星代言的加持，加上網購價格遠低於實體通路就立即匯款購買，但常常都是匯錢後收不到物品，更出現在臉書不明賣場購物，下標後刷卡金額與頁面標示不符，金錢石沉大海，賠了金錢也拿不到商品。

警方分析這類假網拍詐騙手法，歹徒通常利用時下最夯、標榜明星推薦的商品吸引民眾購買，然而當有民眾表示購買意願，歹徒都會誘導民眾透過FB或LINE等通訊軟體私下交易，等到買家將款項匯入指定戶頭後就已讀不回、封鎖帳號並消失無蹤。

根據警政署165反詐騙專線統計，近二周（108年6月17日起至108年6月30日止）假借該知名女藝人代言保養品並刷卡網購詐騙案計23件。

刑事警察局再次呼籲，民眾網路購物時：請慎選標示清楚、信譽良好的購物網站及賣家，各大知名購物網站有提供交易保障，不要貪圖折扣而私下交易。應選擇具有審核機制的拍賣網站購買較有保障，以免遭詐騙、求償無門。每個人應做好帳號保障，定期更新帳號密碼，啟用臉書雙重認證，以簡訊及電子郵件通知方式確認。