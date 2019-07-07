親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
嘉義警遇刺身亡
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

直播／反鐵籠公投凱道會師 郭台銘朱立倫喊節制、韓國瑜低調

空運史上最大癱瘓 長榮空服罷工落幕各界這樣看

別以為藝人真代言！ 護士網購慘被詐騙五倍刷卡金

2019-07-07 13:50聯合報 記者廖炳棋╱即時報導

刑事警察局表示，不少女姓民眾因為愛美，常常入購好評的保養品，但警方提醒，上星期多名買家透過臉書購買標榜為某知名藍姓女藝人研發推薦的保養品，買家下標、刷卡後，卻發現刷卡金額與頁面標示不符，且這名藝人根本沒有代言這項產品，才知遇上詐騙，呼籲大家當心。

新北市一名王姓護理師，上星期在家中瀏覽臉書，看到一則吸睛的保養品廣告跳出，並標明為某知名藍姓女藝人公司研發及推薦的抗老護膚A字母開頭保養品，她點入網頁查看，顯示該組產品特惠中，優惠價新台幣1200元，且提供新會員試用。

王姓護理師立刻線上刷卡，卻收到銀行通知消費金額為5520元，外加國外交易手續費83元，她發覺異狀再度登入網站時卻無法登錄，並在藍姓女藝人臉書，看到澄清有人盜用她名義販售商品訊息，才驚覺遇上詐騙。

警方說，近來網路購物十分盛行，詐騙集團也利用網路購物的特性來詐取民眾錢財，民眾看到明星代言的加持，加上網購價格遠低於實體通路就立即匯款購買，但常常都是匯錢後收不到物品，更出現在臉書不明賣場購物，下標後刷卡金額與頁面標示不符，金錢石沉大海，賠了金錢也拿不到商品。

警方分析這類假網拍詐騙手法，歹徒通常利用時下最夯、標榜明星推薦的商品吸引民眾購買，然而當有民眾表示購買意願，歹徒都會誘導民眾透過FB或LINE等通訊軟體私下交易，等到買家將款項匯入指定戶頭後就已讀不回、封鎖帳號並消失無蹤。

根據警政署165反詐騙專線統計，近二周（108年6月17日起至108年6月30日止）假借該知名女藝人代言保養品並刷卡網購詐騙案計23件。

刑事警察局再次呼籲，民眾網路購物時：請慎選標示清楚、信譽良好的購物網站及賣家，各大知名購物網站有提供交易保障，不要貪圖折扣而私下交易。應選擇具有審核機制的拍賣網站購買較有保障，以免遭詐騙、求償無門。每個人應做好帳號保障，定期更新帳號密碼，啟用臉書雙重認證，以簡訊及電子郵件通知方式確認。

警方呼籲，有任何詐騙相關的問題，歡迎利用165反詐騙諮詢專線查證也希望大家多多加入165反詐騙宣導臉書粉絲團，讓大家都成為反詐騙的守門員。

臉書出現新型態詐騙。記者廖炳棋/翻攝
臉書出現新型態詐騙。記者廖炳棋/翻攝
分享

詐騙集團警察
炎炎夏日何處去 送你 7-11 吃冰趣

相關新聞

祖宗牌姓名顛倒西洋式寫法？命理師：真寫錯 運勢有差

2019-07-07 14:02

一名女嬰被遺棄鳳梨田工寮內 消防隊及時搶救

2019-07-07 13:01

是扇不是刀啦！北捷誤傳持刀男 監視影像確認是摺扇

2019-07-07 12:33

婦人外出車拋錨 車停路中央急Call壯丁解圍

2019-07-07 13:00

新店青潭堰驚見浮屍 死因待查

2019-07-07 12:44

影／外籍移工喝酒騎電動車以為沒事 警：一樣法辦

2019-07-07 12:20

不爽騎單車講手機被警察攔查 口出穢言又動粗

2019-07-07 12:19

桃園區垃圾掩埋場大火 濃煙數公里外可見

2019-07-07 12:10

原住民嚮導是高山守護者 山難救援淪免費勞工

2019-07-07 11:49

男子打電話到派出所 竟以髒話罵警員判拘役50天

2019-07-07 11:35

台南知名水產直播公司驚傳積欠大筆債務 警方加強巡邏

2019-07-07 11:29

北捷傳有持刀男？北捷：現場無發現 將調監視影片詳查

2019-07-07 10:27

高市塑膠廠大火延燒4.5小時 空污挨罰

2019-07-07 09:55

影／桃園最大虎頭山垃圾場大火 垃圾悶燒飄臭氣

2019-07-07 09:47

影／賓士倒出去貨車刷過去 車尾凹了駕駛逃了

2019-07-07 09:43

高雄湖內塑膠工廠大火今晨撲滅 警消：無人傷亡

2019-07-07 09:26

高雄湖內塑膠工廠深夜失火 警消全力灌救中

2019-07-07 00:21

打工淪車手 少年詐欺案激增

2019-07-07 00:04

穿名牌拿高檔手機…利誘犯罪

2019-07-07 00:03

家庭、社工介入導正…相輔相成

2019-07-07 00:01

徐國勇撐警：妨礙公務、立即逮捕

2019-07-06 23:54

石碇更生人住所火警 二死三傷

2019-07-06 23:47

情侶租處輕生 臉書「再見」成遺言

2019-07-06 23:45

華航副機師衝出國道護欄 奧迪車毀人亡

2019-07-06 23:37

LINE救女大生 台中消防局GPS山區定位找到人

2019-07-06 23:34

車在新竹卻被嘉市警察開單 差一點鬧家庭革命

2019-07-06 21:04

貨車司機撿東西失控撞上路旁夫妻 妻搶救不治

2019-07-06 19:44

國道湖口休息區 廁所驚見男子倒臥身中數刀

2019-07-06 19:18

情侶闖公告禁止水域溺水獲救 新北消防依法開罰1萬元

2019-07-06 18:27

不是搞烏龍！ 警員「林庭宇」帶實習生「林庭宇」

2019-07-06 18:21

不補票上火車 4警壓陣讓他乖乖補票

2019-07-06 17:14

青春波麗士神探體驗營 小小偵探大顯身手

2019-07-06 16:16

八旬失智婦遇警話匣子開 飆唱歌仔戲述說人生

2019-07-06 16:15

停車技術卡卡撞他車 7旬老翁棄停車位逃逸

2019-07-06 15:51

6個月嬰兒未戴安全帽被開紅單 到底是誰的錯？

2019-07-06 15:47

8旬翁騎車散步 天氣太熱癱軟路邊手狂抖

2019-07-06 15:47

烏克蘭旅客流浪到樹林 警方協助食宿聯絡外交部

2019-07-06 15:10

佛學兒童夏令營放生小鸚鵡 違法害死鳥 寺方急道歉

2019-07-06 14:06

4年半家防官「紫馨獎」得主：對當事人比對老婆還溫柔

2019-07-06 12:29
看更多

熱門文章

操課打瞌睡又站三七步遭糾正 新兵竟出手毆值星官

2019-07-06 16:56

感情糾紛惹殺機 三重機車行老闆遭雙煞砍成重傷

2019-07-06 18:07

國小狼師涉性侵學童 校長：同事、家長都很信任他

2019-07-06 17:37

勇警身亡後 彰化警開第一槍！募600萬設警察訴訟基金

2019-07-07 09:23

一名女嬰被遺棄鳳梨田工寮內 消防隊及時搶救

2019-07-07 13:01

男女輕生雙亡 疑感情糾紛步絕路

2019-07-06 19:28

貨車司機撿東西失控撞上路旁夫妻 妻搶救不治

2019-07-06 19:44

不補票上火車 4警壓陣讓他乖乖補票

2019-07-06 17:14

資深優良教師涉性侵女學生達20年 2被害人出面指證

2019-07-06 15:37

車在新竹卻被嘉市警察開單 差一點鬧家庭革命

2019-07-06 21:04

影／桃園最大虎頭山垃圾場大火 垃圾悶燒飄臭氣

2019-07-07 09:47

高雄湖內塑膠工廠深夜失火 警消全力灌救中

2019-07-07 00:21

台南知名水產直播公司驚傳積欠大筆債務 警方加強巡邏

2019-07-07 11:29

老農田間中槍 找不到監視器…

2019-07-06 23:43

影／賓士倒出去貨車刷過去 車尾凹了駕駛逃了

2019-07-07 09:43

鐵路警殉職後配發電擊槍 警政署：大膽用、勇敢用

2019-07-06 17:37

國道湖口休息區 廁所驚見男子倒臥身中數刀

2019-07-06 19:18

是扇不是刀啦！北捷誤傳持刀男 監視影像確認是摺扇

2019-07-07 12:33

台南國小狼師涉性侵 目前掌握受害達26人

2019-07-06 17:53

「我也像失去了一個孩子」 陳家欽再度探望李承翰父母

2019-07-06 15:27

國小師遭爆性侵學童20年還獲良師獎 4被害家長報案

2019-07-06 18:14

朱學恒點出警察困境：開槍當下不是驕傲 而是擔心賠錢

2019-07-07 09:33

各界慰問湧入 警方為李承翰搭大型靈堂、發起募捐

2019-07-06 18:20

影／救李承翰輸血上萬C.C 黃敏惠：希望大家踴躍捐血

2019-07-07 12:16

北捷傳有持刀男？北捷：現場無發現 將調監視影片詳查

2019-07-07 10:27

影／外籍移工喝酒騎電動車以為沒事 警：一樣法辦

2019-07-07 12:20

狼師涉性侵20年 人本：有人長大後才知同班女生也受害

2019-07-06 23:14

「女上男下」被抓到 小三辯痔瘡剛開刀不能車震

2019-07-07 11:32

原住民嚮導是高山守護者 山難救援淪免費勞工

2019-07-07 11:49

華航副機師衝出國道護欄 奧迪車毀人亡

2019-07-06 23:37

6個月嬰兒未戴安全帽被開紅單 到底是誰的錯？

2019-07-06 15:47

國軍北投醫院爆侵吞公款案 士官遭送辦勒退

2019-07-07 11:36

六旬小三勒斃男友 小擦撞露餡

2019-07-06 23:35

台南師涉性侵多名學生 教部：追究責任不護短

2019-07-06 15:41

陳家欽再祭拜殉職鐵警 全力推動修法保障警察執法

2019-07-06 16:54

「國家社會對不起他」吳敦義哽咽祭拜殉職警

2019-07-06 23:56

鐵路捷運設安檢站？王鴻薇：網路投票八成支持

2019-07-06 18:42

不是搞烏龍！ 警員「林庭宇」帶實習生「林庭宇」

2019-07-06 18:21

鐵路警殉職後...警將配發電擊槍 署長：大膽用

2019-07-06 23:40

優良師涉性侵 20年26人受害

2019-07-06 23:49
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top