婦人外出車拋錨 車停路中央急Call壯丁解圍

2019-07-07 13:00 聯合報 記者 聯合報 記者 邱奕能 ╱即時報導



高雄張姓女子與友人外出時，不料車停在內車道時突拋錨故障，張女急Call員警前來救援，在與警方配合由張打方向盤員警在後推車，並由另警在後指揮交通下，順利將車推向路邊，協助民眾解危也維持交通順暢。

警方表示，新興警分局中正所昨天下午1點，值班員警接獲民眾報案，稱新興區民族二路與中正二路口，路中有一部自小客車故障，請求警方協助，警員陳照方、李昆哲立即趕往現場查處，見1部白色轎車停在該路口左轉快車道上，導致後方塞車，交通嚴重堵塞。

警員到場上前詢問，當時張姓女子（50歲）坐在車上，神色十分苦惱樣，一看到員警立即慌張表示，不是故意違停在路中，而是車輛突然拋錨，一直無法發動，又是第一次碰到這種情形，實在不知該如何是好。

乘坐在副駕駛座張女的女性友人也是緊張又害怕，如果車輛一直停在內車道，不但妨礙車流，也容易發生交通事故。

陳員先安撫張女緊張情緒，同時將巡邏警車停在車子後方，後陳員請張女操作方向盤，接著便和張女的朋友兩人合力推車，而李員至故障車後方疏導交通，指引車流，讓阻塞的車潮慢慢駛向慢車道。