新店青潭堰驚見浮屍 死因待查

2019-07-07 12:44 聯合報 記者 聯合報 記者 柯毓庭 ╱即時報導



新北市新店區青潭堰水壩今日上午6時許，有民眾經過發現一具男性浮屍並通報119，警消獲報到場後，由消防將浮屍拉起。