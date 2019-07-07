親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
嘉義警遇刺身亡
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

這哪位？美第一夫人雕像曝光 家鄉民眾狠批「超丟臉」

故宮暑假變馬戲團！ 獅子、長頸鹿...還有大咖「影星」助陣

原住民嚮導是高山守護者 山難救援淪免費勞工

2019-07-07 11:49聯合報 記者江良誠╱即時報導

台灣山區險峻，政府開放山林，卻未提升救難制度，目前山難搜救原住民嚮導是急先鋒，五月玉山山友遭雷擊，全靠雲豹登山隊員走了十幾公里的山路將傷患背下山，艱困救難任務卻沒收任何費用，政府應建立專業山域救難單位，不該讓原住民嚮導淪為免費勞工，救人只能「做功德」。

原住民高山嚮導除了負重攀登的背工，其實，更是山難救援主力，國內七成山難搜救，幾乎都是靠這群急先鋒，但辛苦危險的山區救人幾乎都是免費。負責排雲山莊營運的雲豹登山隊，五月救援玉山遭雷擊山友，兩名隊員走了十幾公里崎嶇山路，將山友背到登山口，沒收取任何費用，還馬上返回排雲山莊值勤，讓山友感謝隊員的付出，稱他們是玉山的守護者。

高山專業嚮導谷明光說，台灣山域開放，民眾攀登高山更方便，但目前攀登高山，大多不需高山響導，因此開放山域後，原住民嚮導是否會增加工作機會或收入，仍有待觀察。

南投縣消防局分隊長柯翔譯說，消防本職是消防和救護，山區搜救並非專長，台灣山域開放，山難頻率也會增加，政府應成立專責山難搜救單位，不要再將問題丟給第一線的消防人員。

谷明光說，原住民嚮導參與山難搜救都是抱持救人為先，沒想過收取費用，每次救難任務真的是「積功德」，不過因為山區管理單位多，又需要入山、入園申請，協助救難的原住民嚮導因為無法事先抽籤，在山屋過夜沒有床位只能打地鋪，還被山友質疑，讓他們覺得不受尊重。希望未來山屋能夠保留工作床位給救難的嚮導。

玉管處副處長林文和說，原住民響導為山林付出很多心力，但因為法令限制多，他們參與救難卻只能由各單位以志工或義消名義提供一些津貼。

邱姓山友說，政府開放山林，也要正視山區救難問題，包括成立專業救援單位將原住民嚮導納入救援體系，以及落實使用者付費，讓山友能安心登山，不能再讓原住民嚮導救人「做功德」。

排雲山莊雲豹登山隊靠人力背負，走了十幾公里山路受傷山友背下山，沒有收取任何費用，...
排雲山莊雲豹登山隊靠人力背負，走了十幾公里山路受傷山友背下山，沒有收取任何費用，如同山友的守護者。圖／玉管處提供
分享
排雲山莊雲豹登山隊靠人力背負，走了十幾公里山路受傷山友背下山，沒有收取任何費用，...
排雲山莊雲豹登山隊靠人力背負，走了十幾公里山路受傷山友背下山，沒有收取任何費用，如同山友的守護者。圖／玉管處提供
分享
排雲山莊雲豹登山隊靠人力背負，走了十幾公里山路受傷山友背下山，沒有收取任何費用，...
排雲山莊雲豹登山隊靠人力背負，走了十幾公里山路受傷山友背下山，沒有收取任何費用，如同山友的守護者。圖／玉管處提供
分享

原住民山友玉山
炎炎夏日何處去 送你 7-11 吃冰趣

相關新聞

高雄湖內塑膠工廠深夜失火 警消全力灌救中

2019-07-07 00:21

影／賓士倒出去貨車刷過去 車尾凹了駕駛逃了

2019-07-07 09:43

桃園區垃圾掩埋場大火 濃煙數公里外可見

2019-07-07 12:10

男子打電話到派出所 竟以髒話罵警員判拘役50天

2019-07-07 11:35

台南知名水產直播公司驚傳積欠大筆債務 警方加強巡邏

2019-07-07 11:29

北捷傳有持刀男？北捷：現場無發現 將調監視影片詳查

2019-07-07 10:27

高市塑膠廠大火延燒4.5小時 空污挨罰

2019-07-07 09:55

影／桃園最大虎頭山垃圾場大火 垃圾悶燒飄臭氣

2019-07-07 09:47

高雄湖內塑膠工廠大火今晨撲滅 警消：無人傷亡

2019-07-07 09:26

打工淪車手 少年詐欺案激增

2019-07-07 00:04

穿名牌拿高檔手機…利誘犯罪

2019-07-07 00:03

家庭、社工介入導正…相輔相成

2019-07-07 00:01

徐國勇撐警：妨礙公務、立即逮捕

2019-07-06 23:54

石碇更生人住所火警 二死三傷

2019-07-06 23:47

情侶租處輕生 臉書「再見」成遺言

2019-07-06 23:45

華航副機師衝出國道護欄 奧迪車毀人亡

2019-07-06 23:37

LINE救女大生 台中消防局GPS山區定位找到人

2019-07-06 23:34

車在新竹卻被嘉市警察開單 差一點鬧家庭革命

2019-07-06 21:04

貨車司機撿東西失控撞上路旁夫妻 妻搶救不治

2019-07-06 19:44

國道湖口休息區 廁所驚見男子倒臥身中數刀

2019-07-06 19:18

情侶闖公告禁止水域溺水獲救 新北消防依法開罰1萬元

2019-07-06 18:27

不是搞烏龍！ 警員「林庭宇」帶實習生「林庭宇」

2019-07-06 18:21

不補票上火車 4警壓陣讓他乖乖補票

2019-07-06 17:14

青春波麗士神探體驗營 小小偵探大顯身手

2019-07-06 16:16

八旬失智婦遇警話匣子開 飆唱歌仔戲述說人生

2019-07-06 16:15

停車技術卡卡撞他車 7旬老翁棄停車位逃逸

2019-07-06 15:51

6個月嬰兒未戴安全帽被開紅單 到底是誰的錯？

2019-07-06 15:47

8旬翁騎車散步 天氣太熱癱軟路邊手狂抖

2019-07-06 15:47

烏克蘭旅客流浪到樹林 警方協助食宿聯絡外交部

2019-07-06 15:10

佛學兒童夏令營放生小鸚鵡 違法害死鳥 寺方急道歉

2019-07-06 14:06

4年半家防官「紫馨獎」得主：對當事人比對老婆還溫柔

2019-07-06 12:29

受殺警影響？君鴻酒店易主履勘 法院將動員大批警力

2019-07-06 12:23

雲林勇警遭撞仍在加護病房 院方：病情穩定持續觀察中

2019-07-06 12:19

獨／台中驚傳槍響 老農民左大腿中彈送醫

2019-07-06 11:33

新北基督教關懷之家凌晨大火 2死3傷

2019-07-06 11:19

影／轎車衝出國道護欄 華航副機師車斷兩截慘死

2019-07-06 10:39

確定對戰館長！練喻軒稱雙方團隊已溝通好 來台時間曝光

2019-07-06 10:35

員警遭撞肝腸出血 徐國勇護警：妨礙公務、立即逮捕

2019-07-06 10:14

接戰書被放鴿子 館長：等到今晚8時 一定打斷你的腿

2019-07-06 09:32
看更多

熱門文章

操課打瞌睡又站三七步遭糾正 新兵竟出手毆值星官

2019-07-06 16:56

佛學兒童夏令營放生小鸚鵡 違法害死鳥 寺方急道歉

2019-07-06 14:06

感情糾紛惹殺機 三重機車行老闆遭雙煞砍成重傷

2019-07-06 18:07

國小狼師涉性侵學童 校長：同事、家長都很信任他

2019-07-06 17:37

六旬小三殺男友、綁下體後逃逸 未料出車禍被逮

2019-07-06 12:54

台中老農夫左大腿中彈 昏迷指數6尚未脫險

2019-07-06 13:07

貨車司機撿東西失控撞上路旁夫妻 妻搶救不治

2019-07-06 19:44

男女輕生雙亡 疑感情糾紛步絕路

2019-07-06 19:28

不補票上火車 4警壓陣讓他乖乖補票

2019-07-06 17:14

勇警身亡後 彰化警開第一槍！募600萬設警察訴訟基金

2019-07-07 09:23

資深優良教師涉性侵女學生達20年 2被害人出面指證

2019-07-06 15:37

高雄湖內塑膠工廠深夜失火 警消全力灌救中

2019-07-07 00:21

車在新竹卻被嘉市警察開單 差一點鬧家庭革命

2019-07-06 21:04

鐵路警殉職後配發電擊槍 警政署：大膽用、勇敢用

2019-07-06 17:37

國道湖口休息區 廁所驚見男子倒臥身中數刀

2019-07-06 19:18

老農田間中槍 找不到監視器…

2019-07-06 23:43

小籠包攤商愛慕女子強壓「打一砲」 女子錄影自救

2019-07-06 14:38

中年婦健身初體驗卻慘摔斷手 法官認定教練有2疏失判賠

2019-07-06 14:30

「我也像失去了一個孩子」 陳家欽再度探望李承翰父母

2019-07-06 15:27

賞車調戲女業務「脫黑絲襪給我看」 變態客戶遭判3月刑

2019-07-06 12:56

台南國小狼師涉性侵 目前掌握受害達26人

2019-07-06 17:53

國小師遭爆性侵學童20年還獲良師獎 4被害家長報案

2019-07-06 18:14

校園爆性侵 資深教育人士：姑息風氣讓狼師橫行20年

2019-07-06 13:07

各界慰問湧入 警方為李承翰搭大型靈堂、發起募捐

2019-07-06 18:20

狼師涉性侵20年 人本：有人長大後才知同班女生也受害

2019-07-06 23:14

朱學恒點出警察困境：開槍當下不是驕傲 而是擔心賠錢

2019-07-07 09:33

優良教師涉性侵女童20年 藉到校補習名義關門伸狼爪

2019-07-06 13:09

影／賓士倒出去貨車刷過去 車尾凹了駕駛逃了

2019-07-07 09:43

北捷傳有持刀男？北捷：現場無發現 將調監視影片詳查

2019-07-07 10:27

影／桃園最大虎頭山垃圾場大火 垃圾悶燒飄臭氣

2019-07-07 09:47

華航副機師衝出國道護欄 奧迪車毀人亡

2019-07-06 23:37

6個月嬰兒未戴安全帽被開紅單 到底是誰的錯？

2019-07-06 15:47

六旬小三勒斃男友 小擦撞露餡

2019-07-06 23:35

受殺警影響？君鴻酒店易主履勘 法院將動員大批警力

2019-07-06 12:23

陳家欽再祭拜殉職鐵警 全力推動修法保障警察執法

2019-07-06 16:54

鐵路捷運設安檢站？王鴻薇：網路投票八成支持

2019-07-06 18:42

台南師涉性侵多名學生 教部：追究責任不護短

2019-07-06 15:41

優良教師 性侵學童20年

2019-07-06 13:23

雲林勇警遭撞仍在加護病房 院方：病情穩定持續觀察中

2019-07-06 12:19

陸企藉由採購農產品替人造勢 調查局列國安蒐報重點

2019-07-06 08:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top