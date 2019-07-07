原住民嚮導是高山守護者 山難救援淪免費勞工

2019-07-07 11:49 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ╱即時報導



台灣山區險峻，政府開放山林，卻未提升救難制度，目前山難搜救原住民嚮導是急先鋒，五月玉山山友遭雷擊，全靠雲豹登山隊員走了十幾公里的山路將傷患背下山，艱困救難任務卻沒收任何費用，政府應建立專業山域救難單位，不該讓原住民嚮導淪為免費勞工，救人只能「做功德」。

原住民高山嚮導除了負重攀登的背工，其實，更是山難救援主力，國內七成山難搜救，幾乎都是靠這群急先鋒，但辛苦危險的山區救人幾乎都是免費。負責排雲山莊營運的雲豹登山隊，五月救援玉山遭雷擊山友，兩名隊員走了十幾公里崎嶇山路，將山友背到登山口，沒收取任何費用，還馬上返回排雲山莊值勤，讓山友感謝隊員的付出，稱他們是玉山的守護者。

高山專業嚮導谷明光說，台灣山域開放，民眾攀登高山更方便，但目前攀登高山，大多不需高山響導，因此開放山域後，原住民嚮導是否會增加工作機會或收入，仍有待觀察。

南投縣消防局分隊長柯翔譯說，消防本職是消防和救護，山區搜救並非專長，台灣山域開放，山難頻率也會增加，政府應成立專責山難搜救單位，不要再將問題丟給第一線的消防人員。

谷明光說，原住民嚮導參與山難搜救都是抱持救人為先，沒想過收取費用，每次救難任務真的是「積功德」，不過因為山區管理單位多，又需要入山、入園申請，協助救難的原住民嚮導因為無法事先抽籤，在山屋過夜沒有床位只能打地鋪，還被山友質疑，讓他們覺得不受尊重。希望未來山屋能夠保留工作床位給救難的嚮導。

玉管處副處長林文和說，原住民響導為山林付出很多心力，但因為法令限制多，他們參與救難卻只能由各單位以志工或義消名義提供一些津貼。