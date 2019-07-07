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台南知名水產直播公司驚傳積欠大筆債務 警方加強巡邏

2019-07-07 11:29聯合報 記者黃宣翰╱即時報導

台南市一間以直播拍賣水產品知名水司，驚傳積欠大筆債務，蔡姓負責人下落不明，轄區警方擔心發生債務糾紛，已動員警力在安南區倉庫和安平區餐廳加強巡邏。

據了解，這家水產公司自3年多前開始經營的臉書直播粉專，線上直播同時觀看人數最多5千餘人，水產直播販售模式已具規模。蔡姓負責人不是台南本地人，產旗下有4艘漁船在澎湖海域作業後，運到安平港卸下魚貨，魚貨種類多，除了大明蝦外，水產公司直播站也販售無刺虱目魚、龍蝦、螃蟹等海產。

不過，水產公司最近傳出周轉不靈，有人爆料欠積大筆貨款，金額逾數千萬元；但負責人避不見面，蔡姓負責人電話始終關機中，確實金額不明。

這家水產公司除並出海捕撈大鮪魚等高級水產販售，倉庫設在安南區，並在安平區開設餐廳做桌菜，推出澎派海鮮拼盤，還與台南市區漁會合作，線上直播賣水產。水產公司財務出現狀況後，部分債主前往公司找負責人，但公司大門深鎖。台南市警三分局及四分局，擔心債務問題，引發糾紛，動員巡邏車到安南區倉庫和安平區餐廳外加強巡邏。

台南市區漁會總幹事吳銀村今天說，漁會是為幫忙漁民促銷魚貨，曾和這家水產公司合作直播拍賣水產品，但區漁會並未出成本，台南市區漁會經營沒有受到水產公司欠債影響。

台南市警三分局警員，今天上午加強在積欠債務水產公司外巡邏，防範因債務問題引發糾紛...
台南市警三分局警員，今天上午加強在積欠債務水產公司外巡邏，防範因債務問題引發糾紛。記者黃宣翰／攝影
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