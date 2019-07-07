北捷傳有持刀男？北捷：現場無發現 將調監視影片詳查

2019-07-07 10:27 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



今天早上8點40分有捷運乘客反映發現1名男性乘客身上「有刀」。圖／本報資料照 分享 facebook

台北捷運松山新店線中正紀念堂站往新店的一輛列車，今天早上8點40分有乘客反映發現1名男性乘客身上「有刀」；不過，北捷公司表示，有報警並巡視車站未發現，將調閱車內影像。

北捷指出，乘客透過對講機向司機員反映有1名男性乘客疑似攜帶刀械並下車往中正紀念堂站出口移動，行控中心獲報後有立即通知警方，而站長、保全人員巡視車站時並未發現該男子，目前已通知全線車站人員留意，後續列車回機廠後將調閱車廂監視器影片詳查。