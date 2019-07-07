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北捷傳有持刀男？北捷：現場無發現 將調監視影片詳查

影／賓士倒出去貨車刷過去 車尾凹了駕駛逃了

2019-07-07 09:43聯合報 記者陳宏睿╱即時報導

台中市江姓男子駕駛一輛百萬休旅車，他在上月初在東區六順路倒車時，被一輛貨車高速撞上車尾，造成他休旅車的車尾毀損，維修費用上看數萬元，但肇事的貨車司機沒有停車，反而加速逃逸，江報警法辦，警方透過監視器，循線通知涉案林姓男子，林辯稱不知有與人發生擦撞，全案今依違反道交條例，函送裁罰。

台中市第三警分局交通分隊表示，上月6日上午8時許接獲報案，江姓男子的休旅車在東區六順路倒車時，一輛貨車突然從後方高速撞上江休旅車的後保險桿，強力撞擊讓車子晃動了好幾下，但貨車若無其事加速離開，因不知向何人索償，只好報警處理。

警方查出是林姓男子（64歲）涉案，林辯稱，當天他確實有經過事故地點，但完全不知道自己曾與人發生擦撞，接獲警方通知後，才知道自己撞上路旁的車輛，但警方出示監視器，認為林犯行明確，今依違反道交條例，函送台中市交通事件裁決處開罰。

台中市第三警分局交通分隊長蔡興邦說，涉案林姓男子因故擦撞路旁車輛，事故後沒有依規定處置，依據道路交通管理處罰條例62條，汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，可處1000元以上3000元以下罰鍰；逃逸者，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月。

台中市江姓男子上月初駕駛百萬休旅車在東區六順路倒車時，遭一輛貨車撞上，車尾毀損。...
台中市江姓男子上月初駕駛百萬休旅車在東區六順路倒車時，遭一輛貨車撞上，車尾毀損。記者陳宏睿／翻攝
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台中市江姓男子上月初駕駛百萬休旅車在東區六順路倒車時，遭一輛貨車撞上，車尾毀損。...
台中市江姓男子上月初駕駛百萬休旅車在東區六順路倒車時，遭一輛貨車撞上，車尾毀損。記者陳宏睿／翻攝
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台中市江姓男子上月初駕駛百萬休旅車在東區六順路倒車時，遭一輛貨車撞上，車尾毀損。...
台中市江姓男子上月初駕駛百萬休旅車在東區六順路倒車時，遭一輛貨車撞上，車尾毀損。記者陳宏睿／翻攝
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