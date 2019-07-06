男女輕生雙亡 疑感情糾紛步絕路

2019-07-06 19:28 聯合報 記者 聯合報 記者 林保光 ╱即時報導



高雄市三民區某大樓昨晚傳出一對男女死亡，其中張姓男子因涉案，警方屢傳未到，員警找去他住處，室友稱他在房間，但敲門無回應，找來鎖匠開門後，才發現他和黃姓女子躺在房間床上，早已氣絕。今天檢警相驗，初步認為2人是尋短，原因仍待釐清。

據瞭解，27歲張姓男子和大他4歲的黃姓女子，交往多年，在高雄市三民區某大樓分租房間同住，不過張另有女友，昨天還有一名女子去他租屋處，找他下樓曾發生爭吵，後來這名女子離去後，張在臉書曾貼文留言向朋友們說「再見」，但張的朋友以為他只是說說而已，沒人向警方報案，不料，他竟與同住的黃姓女子走向絕路。

由於張姓男子因另案被控傷害，昨晚曾有員警去張的住處，同屋分租房間的室友遇員警詢問張是否在家，告訴員警張就在房間，當時員警敲門沒人應門，但和張的室友都聞到一股異味，覺得奇怪，懷疑張可能在房內出事，才找來鎖匠開門，一開門，就看到張和黃女躺在床上，氣絕多時，一旁有木炭僅剩灰燼。

警方蒐集張、黃2人屋內的相關物品，但未發現藥物。今天檢方相驗，初步認為2人輕生。雙方家屬暫無異議，但懷疑2人因感情因素才步上絕路。

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