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長榮向社會致歉 籲政府重視外部工會問題

情侶闖公告禁止水域溺水獲救 新北消防依法開罰1萬元

2019-07-06 18:27聯合報 記者王長鼎╱即時報導

新北市石碇區蚯蚓坑旁峰橋下水域今天發生一對情侶疑似戲水，不慎溺水事故，新北市消防局獲報迅速派員到場將二人救起，由於該處為石碇區公所公告禁止水域遊憩活動區域，新北市消防局依發展觀光條例規定，將該對情侶及現場另外四名戲水民眾，報請主管機關依法開單舉發，各開罰1萬元。

新北市消防局今天下午3點左右獲報，石碇區蚯蚓坑旁峰橋下水域發生溺水意外，迅速派員到場將溺水的30歲柯姓男子及25歲黃姓女子救起，所幸2人均無大礙，不須送醫，一旁還有4名戲水民眾。

由於該處為石碇區公所公告禁止水域遊憩活動區域，情侶柯男及黃女雖平安獲救，但因二人及現場另外4位民眾戲水均違反相關規定，將6人帶到派出所後，由主管機關依發展觀光條例規定，開單告發各處以1萬元罰鍰。

新北市消防局呼籲，蚯蚓坑屬於狹縫型峽谷地形，為特殊的狹長型溪流，過去也曾發生多次的溺水意外，本次違規游泳溺水意外的民眾幸運獲救，請民眾戲水前務必應先注意相關公告標示，戲水地點應選擇有救生人員管理之場域，不要落單。倘遇有天候及水域環境變化時，應立即上岸停止一切水域遊憩活動，市府已結合相關單位共同組成水安聯合巡查小組，對於違反規定又不聽勸導之民眾，將依發展觀光條例開單舉發，請民眾為維護自身安全，切勿以身試法，市府將持續捍衛保障民眾戲水安全。

一對情侶今天擅闖新北市石碇區蚯蚓坑公告禁止水域遊憩戲水不慎溺水，雖經消防人員順利...
一對情侶今天擅闖新北市石碇區蚯蚓坑公告禁止水域遊憩戲水不慎溺水，雖經消防人員順利救起，新北消防局仍依法各開罰1萬元。記者王長鼎／翻攝
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一對情侶今天擅闖新北市石碇區蚯蚓坑公告禁止水域遊憩戲水不慎溺水，雖經消防人員順利...
一對情侶今天擅闖新北市石碇區蚯蚓坑公告禁止水域遊憩戲水不慎溺水，雖經消防人員順利救起，新北消防局仍依法各開罰1萬元。記者王長鼎／翻攝
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溺水情侶
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