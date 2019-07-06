情侶闖公告禁止水域溺水獲救 新北消防依法開罰1萬元
新北市石碇區蚯蚓坑旁峰橋下水域今天發生一對情侶疑似戲水，不慎溺水事故，新北市消防局獲報迅速派員到場將二人救起，由於該處為石碇區公所公告禁止水域遊憩活動區域，新北市消防局依發展觀光條例規定，將該對情侶及現場另外四名戲水民眾，報請主管機關依法開單舉發，各開罰1萬元。
新北市消防局今天下午3點左右獲報，石碇區蚯蚓坑旁峰橋下水域發生溺水意外，迅速派員到場將溺水的30歲柯姓男子及25歲黃姓女子救起，所幸2人均無大礙，不須送醫，一旁還有4名戲水民眾。
由於該處為石碇區公所公告禁止水域遊憩活動區域，情侶柯男及黃女雖平安獲救，但因二人及現場另外4位民眾戲水均違反相關規定，將6人帶到派出所後，由主管機關依發展觀光條例規定，開單告發各處以1萬元罰鍰。
新北市消防局呼籲，蚯蚓坑屬於狹縫型峽谷地形，為特殊的狹長型溪流，過去也曾發生多次的溺水意外，本次違規游泳溺水意外的民眾幸運獲救，請民眾戲水前務必應先注意相關公告標示，戲水地點應選擇有救生人員管理之場域，不要落單。倘遇有天候及水域環境變化時，應立即上岸停止一切水域遊憩活動，市府已結合相關單位共同組成水安聯合巡查小組，對於違反規定又不聽勸導之民眾，將依發展觀光條例開單舉發，請民眾為維護自身安全，切勿以身試法，市府將持續捍衛保障民眾戲水安全。
留言