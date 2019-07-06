情侶闖公告禁止水域溺水獲救 新北消防依法開罰1萬元

2019-07-06 18:27 聯合報 記者 聯合報 記者 王長鼎 ╱即時報導



新北市石碇區蚯蚓坑旁峰橋下水域今天發生一對情侶疑似戲水，不慎溺水事故，新北市消防局獲報迅速派員到場將二人救起，由於該處為石碇區公所公告禁止水域遊憩活動區域，新北市消防局依發展觀光條例規定，將該對情侶及現場另外四名戲水民眾，報請主管機關依法開單舉發，各開罰1萬元。

新北市消防局今天下午3點左右獲報，石碇區蚯蚓坑旁峰橋下水域發生溺水意外，迅速派員到場將溺水的30歲柯姓男子及25歲黃姓女子救起，所幸2人均無大礙，不須送醫，一旁還有4名戲水民眾。

由於該處為石碇區公所公告禁止水域遊憩活動區域，情侶柯男及黃女雖平安獲救，但因二人及現場另外4位民眾戲水均違反相關規定，將6人帶到派出所後，由主管機關依發展觀光條例規定，開單告發各處以1萬元罰鍰。