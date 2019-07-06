男區間車上爆補票糾紛 4鐵警上車處理狀況排除

2019-07-06 17:14 聯合報 記者 聯合報 記者 李隆揆 ╱即時報導



一名趙姓男子今天下午2點左右搭乘台鐵1198次區間車，列車行經松山車站時，趙男因遭站務人員要求補票，一度情緒不穩大聲咆哮，鐵路警察局派4名員警上車處理，趙男再補票後搭車離去。