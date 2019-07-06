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男區間車上爆補票糾紛 4鐵警上車處理狀況排除

2019-07-06 17:14聯合報 記者李隆揆╱即時報導

一名趙姓男子今天下午2點左右搭乘台鐵1198次區間車，列車行經松山車站時，趙男因遭站務人員要求補票，一度情緒不穩大聲咆哮，鐵路警察局派4名員警上車處理，趙男再補票後搭車離去。

據了解，趙男因為誤買半票，被唐姓站務人員要求補票，但趙男一度情緒不穩、大聲咆哮，鐵警局接獲通報後，立刻派4名員警上車處理，經向趙男安撫、告知購票規定後，趙男於南港車站完成補票程序，隨後搭乘下一班區間車北上離去。

鐵警局接獲通報後，立刻派4名員警上車處理，經向趙男安撫、告知購票規定後，趙男於南...
鐵警局接獲通報後，立刻派4名員警上車處理，經向趙男安撫、告知購票規定後，趙男於南港車站完成補票程序。記者李隆揆／翻攝
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