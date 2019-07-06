6個月嬰兒未戴安全帽被開紅單 到底是誰的錯？

2019-07-06 15:47 聯合報 記者 聯合報 記者 林政忠 ╱即時報導



網友在爆料公社發文，想問一下各位，6個月大的小孩能戴安全帽嗎？老公騎車載她，後座她背著一個6個月大的女兒。警察攔下說女兒沒戴安全帽，所以要開單。警察說沒戴安全帽就不能背著共乘，請問背帶是用來走路才能用的嗎？警員刁難一個6個月大、不會講話、不會行扣的小孩，對嗎？「我要為我女兒爭口氣！」

道路交通管理處罰條例第31條規定，機車駕駛人或附載座人未依規定戴安全帽者，處駕駛人500元罰鍰。

這不是嬰兒沒戴安全帽挨罰的首例，2015年，新竹就有一名小嬰兒因為沒戴安全帽被開單，罰單寫著「騎乘機車附載人，未戴安全帽」，但家長質疑，關鍵在於市面上根本買不到符合嬰兒的安全帽，這張罰單當時即引發不小爭議。

事實上，很多家長會用揹巾背小孩騎車，或是用一張小椅子架在機車踏板上讓小孩坐。交通隊也表示，這些都是違法的，因為沒按照規定「設固定座位，不得附載坐人」。依照道安條例，機車附載人員或物品未依規定者，可處駕駛人300元以上、600元以下罰鍰。

有網友指出，「警察是對的」，現行法規就是騎乘機車須戴安全帽，雖然有人說這分明就是逼人民不要生，又不是每個人家裡都能有車！只是把氣出在警察身上也很好笑！警察是刁難？吃飽撐著？如果警察放水，然後很不幸下一秒出事了，是不是風向就會改變說，警方就在旁邊為啥沒有抓沒戴安全帽？警察也只是依法行事」。

也有人建議，「警員考慮到交通安全，應該是開勸導單，而不是罰單。」