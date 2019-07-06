佛學兒童夏令營放生小鸚鵡 違法害死鳥 寺方急道歉

2019-07-06 14:06 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



嘉義縣番路鄉佛教義德寺最近舉辦兒童夏令營，4日在寺廟舉辦放生儀式，50多名學童及家長參加，網友攝錄放生影片貼在臉書社群爆料公社指稱，寺廟辦兒童夏令營，放生逾百隻小鸚鵡，結果害死很多鳥寶，牠們被放生，根本無法生存、根本是造孽。網友紛紛留言痛批。

義德寺聲明說，關於放生小鳥一事，種類選擇是他們疏忽，很抱歉， 以後會注意。寺方人員說，放生鳥兒讓鳥自由是護生，鳥兒由居土提供，指稱來自野生，寺方才放生，小鳥很多飛不起來，寺方和信徒抓回來，有信徒帶回家養，經此事件學到教訓，請生態保育協會當顧問，寺方對此深感抱歉、懺悔。

嘉義縣野鳥學會理事長陳建樺說，放生違反動保法及野生動物保育法，要求主管機關依法嚴辦，就算野生鳥也不能隨意放生，更何況放生是外來種人工繁殖的觀賞鳥小鸚鵡；台灣教育徹底失敗，兒童夏令營居然參與放生活動，老師、家長是這樣教育小孩的。

他說，這些師父野放都是人工繁殖的觀賞鳥，放出去必死無疑；野生鳥類也不需要宗教人士放生，牠們原本就是生活在野外。

縣府農業處長許彰敏說，放生動物及鳥兒，違反動保法及野生動物保育法， 將約談義德寺及家長等相關人員調查。