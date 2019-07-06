反鐵籠公投7日凱道登場 警公布交管措施

2019-07-06 13:02 中央社 記者劉建邦台北6日電



台北市警察局今天表示，反鐵籠公投集會活動7日下午3時將在凱達格蘭大道舉辦，規劃320名員警到場維安交管，並視現場狀況增派警力，而凱道周邊道路將分階段管制車輛通行。

中國國民黨7日將在凱道舉辦「反鐵籠公投，凱道大會師」活動。

針對該集會活動，台北市警察局規劃二階段交通管制，從7日凌晨起先管制凱道（中山南路至公園路）東、西向全線車道。

警方指出，7日下午1時至晚間6時擴大管制，範圍從中山南路（忠孝東路至仁愛路）往南方向快車道；中山南路（常德街至愛國東路）往南方向快、慢車道；中山南路（信義路至愛國東路）往北方向快、慢車道；仁愛路一段（中山南路至林森南路）往西方向快、慢車道；信義路一段（中山南路至林森南路）往東方向快、慢車道。

警方表示，反鐵籠公投集會活動預計從下午3時開始，晚間6時結束。針對集會活動，規劃320名員警負責現場安全維護及周邊交通疏導管制，並視現場狀況增派警力。

台北市公共運輸處指出，公車配合活動改道行駛，預估共34條公車路線受影響，取消停靠30個站位，呼籲民眾至未受影響站位候車，且因應維安需要，警方會依現場情況彈性調整管制範圍，公車易受影響臨時取消停靠部分站位，建議搭乘捷運至目的地，避免行程受影響。