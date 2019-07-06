4年半家防官「紫馨獎」得主：對當事人比對老婆還溫柔

2019-07-06 12:29 聯合報 記者 聯合報 記者 姜宜菁 ╱即時報導



嘉義市警察局保安科股長李欣育自104年承接家防官至今年6月中旬，為預防性侵害加害人再犯，推動「性侵害加害人複式查訪」工作，堅守工作崗位，盡心盡力，適時能提供被害人協助，貫徹家庭暴力防治工作，李欣育日前到警政署接受107年度婦幼工作紫馨獎。

李欣育警察大學68期，16年前到嘉義市服務至今，4年前擔任嘉義市第二警分局家防官，他坦言，擔任家防官相當辛苦，支持他堅持下去的理由只有一個，就是「相信自己所做的一切都是值得」，每當處理一件家暴案件，就能有機會幫助一個家庭。

4年家防官，李欣育協助當事人聲請保護令達367件，執行保護令達479件，曾碰過有酒癮的父親開瓦斯要與孩子同歸於盡，李欣育緊急向嘉義地方法院申請緊急保護令，並趕到現場告知對方如果執迷不悟的話將以現行犯逮捕，軟硬兼施，解除危機。

令他印象最深刻的是，曾有母親帶著孩子過來找他協助製作保護令，在完成相關手續後，那位孩子跑到他身邊，說聲謝謝，並跟他母親說，「媽媽，長大我也要當警察，這樣就可以保護媽媽」，一聽到這裡，心頭有莫名的激動與感動，也讓他相信一切都是值得！