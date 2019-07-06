新北基督教關懷之家凌晨大火 2死3傷

2019-07-06 11:19 聯合報 記者 聯合報 記者 王長鼎 ╱即時報導



新北市石碇區南勢坑的基督教得勝關懷之家，今天凌晨1時許發生火警，50歲程姓男子從3樓跳樓逃生，消防人員從火場救出4人，其中二人當場無生命跡象，經送醫搶救仍宣告不治。這起火警共造成2死3傷，至於起火原因，仍有待消防局火調人員進一步鑑定調查釐清。

新北市局今天凌晨1時28分獲報，位於新北市石碇區南勢坑的基督教得勝關懷之家發生火警，傳出有多人受困火場，新北市消防局出動35輛消防車、5輛救護車及89名消防人員前往搶救，火勢於凌晨2時許撲滅。

據了解，起火地點為一棟4層樓建物，消防人趕抵現場時，2樓已全面起火燃燒，鄰居表示，該建物平時共住有5位民眾，住在3樓的50歲程姓男子為逃離火場，冒險從3樓跳樓逃生，檢回一命，住在4樓的4名男子，則來不及逃生，受困屋內。

消防人員冒險入內搶出4人，其中50歲的林姓男子及59歲張姓男子被救出時已無生命跡象，緊急送往新店慈濟醫院及北市萬芳醫院急救，但仍宣告不治；50歲柏姓男子及59歲張姓男子受到濃煙嗆傷，分送汐止國泰醫院及新店耕莘醫院急救後暫無大礙。