確定對戰館長！練喻軒稱雙方團隊已溝通好 來台時間曝光

2019-07-06 10:35 聯合新聞網 綜合報導



練喻軒表示簽證下來就可以來台，預計是月底。 圖／Puiyu Lim 分享 facebook 「館長」陳之漢近期向大陸嗆聲「有種現在打過來」引來中國大陸拳擊、泰拳雙料冠軍練喻軒隔海下戰帖，事後館長也接受挑戰，這場格鬥大戰引起兩岸網友關注，而練喻軒透露，目前雙方團隊已經私下溝通，只要等簽證下來，就能來台「對戰」了。

「中國拳王」的國家一級跆拳道運動員練喻軒日前隔海向館長下戰帖，「只要一回合，3分鐘內你沒被擊倒，你（館長）就贏了」，館長起先開出一千萬價碼接受挑戰，但後來又宣布「想一想也好久沒有打比賽了，不然就一次吧！打吧排個時間小兄弟我們來一場，一毛錢都不收」。

據《東森新聞》報導，練喻軒目前人在泰國度假，表示雙方就是單純的「比武交流」，不希望受到政治因素影響，目前只要等簽證辦好，預計月底來台，雙方團隊已經溝通過了。

練喻軒不僅擁有WBC泰拳鑽石世界金腰帶、拳擊重量級亞洲冠軍，被稱為「全才型選手」，除了格鬥外他在文學方面圍棋、書法、古琴樣樣精通，也曾經拍廣告代言，演過電影和電視劇，算是半個演員，也被譽為「學霸拳王」。

另外除了練喻軒下戰帖外，55歲的健美選手林志成也嗆館長「18秒內把你打趴」，結果館長昨天等到凌晨2點卻被放鴿子，他氣炸表示「為了等林志成，什麼事都沒做」更表示會等林志成等到今晚8時，「你來之後，我一定把你打到滿臉血，你的腿也不要了啦，我一定打斷」。