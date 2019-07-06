石碇民宅深夜傳惡火 1人跳窗獲救疑仍有3人受困

新北市石碇區西勢坑今天凌晨1時許傳出一起火警，1棟4層樓高建築物的2樓因不明原因冒出火勢，燃燒猛烈，消防獲報到場後立即拉水線灌救，一名50歲男子從窗戶跳下被救起，無明顯外傷，正評估是否須送醫。