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攔截酒駕卻遭撞 兩警輕重傷

2019-07-06 00:00聯合報 記者蔡維斌陳雅玲／雲林縣報導

雲林縣警方前天深夜通報攔截顏姓男子駕駛的轎車時，一輛警車遭對方撞及後失控衝撞路燈桿。駕駛警車的警員陳政和因肝、腸動脈斷裂出血嚴重，一度休克，開刀急救後脫險，目前仍在加護病房觀察。副所長吳坤敏受輕傷。

顏撞警車後逃了約三百公尺，也失控自撞分隔島停下，經追捕員警趕上查獲他和乘客林姓男子。警方檢測顏的酒精濃度零點三二毫克，在他身上找到少量Ｋ他命。

警車被撞受損，造成兩警員受輕重傷。 記者蔡維斌／翻攝
警車被撞受損，造成兩警員受輕重傷。 記者蔡維斌／翻攝
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顏供稱，因酒駕怕被抓才逃逸，是不慎撞及警車，非蓄意。警詢後將他依公共危險、毒品妨害公務罪嫌移送法辦，檢方已聲押。警方也對林姓乘客連坐開罰。

虎尾警方表示，大屯派出所巡邏員警前天深夜十點在虎尾鎮，發現顏駕駛的轎車偏離車道，員警立即鳴笛示意攔查。對方拒絕停車受檢，還加速逃逸，警方隨即通報各警網攔截。馬光派出所副所長吳坤敏與警員陳政和接獲通報，也加入攔截行動。

警車一路追逐到台七十八線快速道路交流道附近時，顏突然駕車蛇行、企圖阻擋後方警車，並撞及陳政和駕駛的警車。警車失控撞上路燈桿，車頭全毀，陳政和重傷，吳坤敏輕傷。其他員警趕到見狀，趕緊將兩人送到台大醫院雲林分院急救。

台大雲林分院表示，陳政和到院時已休克，因肝動脈和腸動脈都斷裂，內出血嚴重。經緊急開刀清理積血後，目前已脫離險境，仍在加護病房觀察。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台大醫院妨害公務毒品
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