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長榮空姐稱病卻血拚 1年上班154天遭資遣

台南前議員嚴重車禍 搶救40分鐘恢復心跳

2019-07-05 21:05聯合報 記者鄭維真╱即時報導

台南市前議員陳文賢今天傍晚在南化區台20線發生嚴重車禍，現場被發現時已無生命跡象，送醫搶救後40分鐘恢復心跳，目前尚未脫離險境，台南市長黃偉哲得知消息晚間趕往醫院慰問，陳文賢的兒子為現任議員陳秋宏，也在急診守候。

台南市南化區台20線傍晚發生小貨車與轎車衝撞車禍，兩車車頭全毀，前議員陳文賢被發現掉落在路邊水溝內，救起時沒有呼吸心跳，緊急送醫搶救40分鐘後恢復心跳，尚未脫離險境。

台南市前議員陳文賢因車禍送醫急救，現任議員的兒子陳秋宏（中）在急診等候，台南市長...
台南市前議員陳文賢因車禍送醫急救，現任議員的兒子陳秋宏（中）在急診等候，台南市長黃偉哲（左）也趕到醫院。記者鄭維真／翻攝
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車禍黃偉哲
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