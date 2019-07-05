台南前議員嚴重車禍 搶救40分鐘恢復心跳

2019-07-05 21:05 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭維真 ╱即時報導



台南市前議員陳文賢今天傍晚在南化區台20線發生嚴重車禍，現場被發現時已無生命跡象，送醫搶救後40分鐘恢復心跳，目前尚未脫離險境，台南市長黃偉哲得知消息晚間趕往醫院慰問，陳文賢的兒子為現任議員陳秋宏，也在急診守候。