號誌深夜故障憂交通打結釀車禍 土城警路口交整

2019-07-05 15:06 聯合報 記者 聯合報 記者 王長鼎 ╱即時報導



新北市土城區中央、中華及金城路口，今年7月1日晚上9時許，因台電公司發生小區域跳電狀況導致該路段號誌完全不亮，加上車流龐大，頂埔派出所副所長張政良、警員葉旭彬、董信坊、徐浩閩、曾昭展、陳恩及警備隊小隊長江燦修、警員王雅葵為避免車禍發生，協力聯繫交通局及台電派員修復電力及交通指揮，待電力恢復，才恢復原本勤務，路過民眾也向警察致謝，謝謝警察為交通安全的堅持付出。

警備隊小隊長江燦修及警員王雅葵執行巡邏勤務，行經中央、中華及金城路口時發現該區域的號誌全不亮，車潮有明顯壅塞情形，立即通報市府交通局告知該路段號誌疑似故障，也因該路口匯集中央路、中華路及金城路，為重要交通樞紐，立即通報分局勤務中心請派警力協助指揮，隨後頂埔派出所警員葉旭彬、董信坊執行到場協助指揮交通，發現線道眾多仍因警力不足無法全面性的控制車流，所幸頂埔派出所副所長張政良、警員徐浩閩、曾昭展及陳恩執行守望勤務經過見狀該情形，立馬下車支援。

經警方了解，該處路口交通號誌失靈原因，是因該路段區域台電電路疑似故障導致跳電，台電人員也於當晚22時40分許修復完畢，電力恢復後號誌也正常運作。