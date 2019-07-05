太熱了！3歲童超商吹冷氣 卻忘了返家的路

2019-07-05 14:29 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



這幾天天氣轉熱，家住楊梅區瑞溪路3歲小男童，今天上午10時許，趁著阿嬤沒注意時，獨自一人走進離家約100公尺超商內吹冷氣，卻忘了回家路，一直獨自呆坐超商內。

男童見巡簽警員詢問一臉錯愕，也不知回家的路及住址。警連哄帶騙帶著小童沿路找尋回家路，約20分鐘後抵男童家巷口，發現阿嬤正焦急在在巷口找人。

楊梅分局草湳派出所警員周黃仕修、張雲淑，今年上午簽巡超商時，在楊梅區瑞溪路便利商店內發現1名迷途男童，年約3歲男童正開心的坐在超商的座位上吹冷氣。警詢問店員才知，男童不知為何獨自進超商內，身邊都沒有大人。

面對警方訊問男童，怎麼會自己一個人在超商內，警察阿姨帶你回家好嗎？男童竟伶牙俐齒回說，「不要，我要吹冷氣」，經一番哄騙後，男童雖願意返家，但只知家在超商附近，卻不知回家的路怎麼走。

警方只好牽著男童，到附近巷弄找尋住處，到了男童住家附近時，發現1名老婦人緊張的在巷口叫喚男童的名字。原來男童是趁祖母未注意時，自行開門外出遊玩，幸好有員警協助照顧，幫忙協尋讓男童順利返家。