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好猛！警實習第三天查獲3贓車 實習生：好像中樂透

2019-07-05 14:08聯合報 記者林佩均╱即時報導

新人效應？警大實習生李奕岳本周一剛到中市豐原警分局神岡所報到，在實習指導學長羅士榮帶領下，前天在潭雅神自行車道口發現1輛失竊機車，透過監視器畫面與大數據分析，循線在台中榮民醫院再找到2輛失竊機車，3輛機車順利發還。李難掩興奮表示，實習短短第3天就能有所學習，發現贓車當下的心情，「好像中樂透」，相當有成就感。

前天上午9點多，台中市警局豐原分局神岡所員警陳穎謙、羅士榮及警大實習生李奕岳巡邏，行經神岡區三民南路與潭雅神自行車道路口附近，李員發現自行車道路橋下棄置一輛外觀破舊、龍頭未鎖的機車，經員警以警小電腦查詢，果然為失竊機車。

警方聯繫上車主，車主趕到派出所致謝並表示，周二才報機車失竊，沒想到隔一天警方就找到愛車，實在很感謝。

李員在實習指導員羅士榮帶領下，再運用路口監視器科技設備與大數據分析，循線前往西屯區台中榮民總醫院附近，尋獲另2輛失竊機車，在羅指導下，李員學習通知機車車主到所領回失竊機車。

神岡所表示，可能是新人效應，這3輛失竊機車的發還過程相當順利，且李員學習態度認真，難能可貴。

警大實習生李奕岳笑說，當時尋獲贓車的心情，「好像中樂透一樣」，能見到車主愛車失而復得的笑容，很有成就感。

警大實習生李奕岳實習短短第3天就有所學習，協助員警尋獲3輛失竊機車。記者林佩均／...
警大實習生李奕岳實習短短第3天就有所學習，協助員警尋獲3輛失竊機車。記者林佩均／翻攝
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警大實習生李奕岳實習短短第3天就有所學習，協助員警尋獲3輛失竊機車。記者林佩均／...
警大實習生李奕岳實習短短第3天就有所學習，協助員警尋獲3輛失竊機車。記者林佩均／翻攝
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警大實習生李奕岳實習短短第3天就有所學習，協助員警尋獲3輛失竊機車。記者林佩均／翻攝
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實習車主自行車大數據
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