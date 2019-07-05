22歲小媽上廁所急生第4胎 消防員即刻救援

2019-07-05 12:27 聯合報 記者 聯合報 記者 王駿杰 ╱即時報導



新竹市消防局一大隊香山分隊員劉得生、李柏毅日前值班，於清晨接獲救護派遣令，牛埔路有一男嬰急產需救護，兩人雖無實際接生經驗，仍不斷回想過去訓練，到場發現楊姓母親蹲在浴室抱著男嬰，胎盤已產出，隨即接手檢查男嬰狀況、防止寶寶失溫，並展現專業以吸痰球暢通寶寶呼吸道，送醫後母子均安，成功完成救援任務。

消防局指出，22歲楊姓產婦這次懷的是第4胎，當天清晨她忽感腹部絞痛，起初以為是吃壞肚子，沒想到上廁所時羊水破裂，隨即產下男嬰，她和丈夫慌張不已，趕緊撥打119求助。

消防局表示，劉得生和李柏毅獲報趕抵，進入屋內就聽見男嬰的哭聲，馬上接手檢測寶寶呼吸、血液循環，使用臍帶夾夾住臍帶兩端，趕緊用治療巾為嬰兒擦拭、包覆以防失溫，並以吸痰球將嬰兒口、鼻黏液吸出，暢通呼吸道，同時將產出的胎盤適當處理，順利將母嬰2人送達新竹國泰醫院。

李柏毅擔任消防員1年，他和年資4年的劉得生都沒有接生經驗，劉得生說，接獲通報趕往楊婦家時，他不斷在腦海回顧過去訓練，兩人也互相討論到場後該如何處置作為，所幸一踏進屋內就聽見嬰兒哭聲，代表嬰兒有了自主呼吸。