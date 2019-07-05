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李承翰2年前熱血舊照曝光 這個笑容卻讓大家哭慘

泌尿科醫師被男子持球棒打傷 男子：不滿下體被觸診

2019-07-05 11:31聯合報 記者游明煌╱即時報導

三軍總醫院基隆分院今天上午驚傳一名泌尿科世姓醫生，在看診時，遭陳姓男子持球棒闖入攻擊，醫生以手部阻擋，但右手及右腹被球棒打傷，導致紅腫、挫傷就醫，陳男當場被制伏，警方獲報到場將他逮捕帶回派出所。醫院表示，陳男曾經來看過泌尿科是病患，攻擊的原因正在查明。

據指出，30多歲陳男今天上午8點30分至三軍總醫院基隆正榮分院泌尿科求診，泌尿科世姓醫生看診，疑因陳男不滿下體被觸診，跑回車上拿球棒衝入診間朝世醫師頭部揮去。醫院指出，當時世姓醫師本能以手保護頭部阻擋球棒，但陳男再揮第二棒打中醫師右腹，緊急送醫救治。

當時診間內的護理師見狀嚇了一大跳，並大喊「救命」，醫院警衛聽到聲音後衝至診間內，迅速壓制患者奪下球棒。市警局第二分局獲報後趕至，將陳男押至派出所。陳男供稱，看診時被醫生觸摸他下體，感到不舒服，才回車上拿球棒攻擊醫生。

第二分局副分局長侯興隆表示，早上8點多接獲醫院報案，發生醫療糾紛，員警趕至時，男子已被制伏，目前正在釐清案情，查明男子犯案動機。

三軍總醫院基隆分院副院長李明勇指出，醫院感到震驚和遺憾，醫生在看診時突遭人闖入持球棒攻擊，醫師反應快用右手擋頭部，幸好反應快，但右手有明顯挫傷、紅腫，治療後已無大礙。

陳男當場被制伏，警方獲報到場將他逮捕帶回派出所。醫院表示，陳男曾經來看過泌尿科，...
陳男當場被制伏，警方獲報到場將他逮捕帶回派出所。醫院表示，陳男曾經來看過泌尿科，攻擊的原因正在查明。記者游明煌／攝影
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陳男當場被制伏，警方獲報到場將他逮捕帶回派出所。醫院表示，陳男曾經來看過泌尿科，...
陳男當場被制伏，警方獲報到場將他逮捕帶回派出所。醫院表示，陳男曾經來看過泌尿科，攻擊的原因正在查明。記者游明煌／攝影
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三軍總醫院基隆分院副院長李明勇指出，醫院感到震驚和遺憾。記者游明煌／攝影
三軍總醫院基隆分院副院長李明勇指出，醫院感到震驚和遺憾。記者游明煌／攝影
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陳男當場被制伏，警方獲報到場將他逮捕帶回派出所。醫院表示，陳男曾經來看過泌尿科，...
陳男當場被制伏，警方獲報到場將他逮捕帶回派出所。醫院表示，陳男曾經來看過泌尿科，攻擊的原因正在查明。記者游明煌／攝影
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