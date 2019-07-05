影／奶爸警有經驗 3歲迷途男童換尿布1分鐘OK

2019-07-05 08:28 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



警察真的是人民保母。台中市3歲劉小弟清晨獨自在街上閒晃大哭，警方帶回所內安撫，育有兩子的警員徐冠宸發現男童褲子濕濕的，原來尿布尿量已滿到溢出，經他目視與實際抱男童體重研判，買來L號尿布替換。男童原本哭鬧情緒因徐熟練動作，換上舒適尿布後停止哭鬧，隨後徐牽著男童手順利找到家人，結束這場迷途記。

台中市警局豐原分局社口所上月底清晨4點半接獲報案，員警張以恩、黃文嵩馳抵到神岡區中山路150巷內，發現一名身穿睡衣的男童，獨自一人站在靠近國道一號的馬路旁哭哭啼啼，趕緊將他帶回派出所。

男童回到所內仍在哭泣，當時值班的警員徐冠宸經驗十足的抱起男童安撫，發現男童褲子溼溼的，察覺男童尿布太濕，尿液已滲出。

但其他兩警都沒有育兒經驗，不知道要買多大的尿布，徐靠目視與抱著男童的重量研判，「他要穿L的尿布」。

警員張以恩買回尿布後一把交給徐員，並說，「我們有請爸爸來示範！」影片中拍下，徐員將哭鬧的男童輕放在辦公上、頭枕著其他尿布，隨後俐落幫男童脫下長褲、舊尿布，並熟練地換上新尿布，男童感覺舒適了，停止哭鬧。

徐冠宸今笑著說，他大兒子5歲、小兒子1歲，替小孩換尿布對他來說「是家常便飯的事情」，看到男童尿布這麼沉重，甚至滲濕了褲子，任誰都會不捨孩子不舒服。

當天早上6點多，徐冠宸牽著男童的手到中山路150巷內，走沒幾步就發現劉姓男童鄰居大喊，「找到了！找到了！」隨後男童阿嬤靠近抱起孫子，男童不捨哭泣，阿嬤不忘比手示意往男童屁股打一下，「就跟你說不能亂跑了，害我這麼擔心」。