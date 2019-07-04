男厠竟有電動車充電 萬里國小晩間失火燒黑

2019-07-04 22:58 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



新北市萬里國小今晚8點多發生火警，校園内竄出大量濃煙。新北市消防局獲報後立即派遣消防人車趕至灌救。消防人員發現起火點在男廁，裡面有一輛電動機車疑電線走火，廁所被濃煙燻黑，已採證釐淸起火原因。

消防人員到埸後發現火勢猛烈，濃煙從一處男厠不斷冒出，射水灌救後即撲滅。附近民眾也前往查看，裡面有一輛電動機車疑電線走火，廁所牆面都被濃煙燻黑，機車燒損嚴重疑為起火點。民眾也直呼誇張，怎有電動車在學校，還用學校的公電資源。