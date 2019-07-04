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地下停車場變電箱失火 北市消防局半小時撲滅

2019-07-04 21:59聯合報 記者蔡翼謙╱即時報導

北市中山區長安東路二段一處地下停車場，今天晚上8點22分傳出火警，消防局出動逾10台消防車前往現場，所幸半小時將火勢撲滅；初步勘查，是地下室變電箱起火，燃燒面積為1平方公尺，無人員傷亡，財損及起火原因仍待估算調查。

北市中山區長安東路二段一處地下停車場，今天晚上8時22分傳出火警。記者蔡翼謙／翻...
北市中山區長安東路二段一處地下停車場，今天晚上8時22分傳出火警。記者蔡翼謙／翻攝
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