影／未申請獨攀奇萊迷途受傷 22歲男獲救要被罰

2019-07-04 17:24 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



22歲呂姓山友本月1日獨攀奇萊北峰，預計一日單攻，原本要從奇萊北壁下屏風山，卻迷失方向，誤入北峰下崩壁叢林，還因跨越溪流及崩壁時多次滑落跌倒，造成門牙斷裂難以進食，體力不支，由友人代向花蓮縣消防局求援，救難人員2日接獲報案，當晚接觸到他，今天成功將他救出，但他未申請即進入國家公園生態保護區，還違反花蓮縣登山活動管理自治條例，都面臨開罰。

據了解，呂姓男子僅帶飲水和行動糧食入山，登頂奇來北峰後，原本要從奇萊北壁下屏風山，但因不熟路線，偏離主要步道，且途中兩度跨越溪流及崩壁，跌倒造成門牙斷裂，難以進食，最後在奇萊北峰西側標高2839公尺瀑布附近，因為體力不堪負荷，在原地停留待援。

花蓮縣消防局2日清晨8點接獲呂的鄭姓友人求救，即會同太魯閣管理處、保七第九大隊組成搜救小組入山，當晚7點由太管處搜救志工陳皇奇先接觸到呂男，給予初步包紮和糧食，夜宿成功山屋，因呂姓山友身體狀況不佳，全身多處擦傷，雖可行動，但走路較緩慢，消防局再派出第二梯次搜救小組入山協助，今天中午將他帶出登山口。