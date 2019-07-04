鐵警遭刺殉職 警察協會批「奪槍術不切實際」

2019-07-04 16:34 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡翼謙 ╱即時報導



鐵路警察局警員李承翰昨晚因公殉職，對此，台灣警察工作權益推動會今天提出5訴求，包括檢討警員教育訓練課程規畫、現有裝備完善化、勤務規畫調整為雙備勤，減少單警服勤狀況、落實警察教育訓練委員會及立刻展開安全與衛生防護調查檢討。

台灣警察工作權益推動會監事黃約農說，國內服勤教育訓練模式，最大問題是「未考量相關技術，以及及課程未真正考量實用性」，例如本次事件中，錯誤教育訓練，導致錯誤判斷，造成憾事，尤其警界訓練模式迷信奪槍術、奪刀術，這些都是不切實際技術，除少數教官注意到、或有意改變現行訓練方式，大多未正式「正確的現場判斷及實務上可使用的技能」。

黃約農表示，在施行強制力部分，可看到教育訓練與裝備的不齊全，例如「次級武力」辣椒水、警棍，在現場沒有攜帶，也沒有發揮作用，這牽涉到目前多數警員，對於公發裝備不信任，除常見自行購置警棍，辣椒水目前在執法現況也不足，且各地警察局自行購置的辣椒水品質及規格不一，也不一定人手一支。

警力部分，黃約農說，目前各地鐵路警察單位人力都不足，原因在於，近年大眾交通建設規模增加且複雜化，但現有員額僅682人，並未跟著增加，另外廳舍老舊，導致警力容納不足，或是近年有人力縮編，都造成執勤人員風險上升。