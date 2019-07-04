協助制伏刺警嫌的英雄找到了 他是八軍團中士班長

2019-07-04 15:43 聯合報 記者 聯合報 記者 邱奕能 ╱即時報導



鐵路警高雄分局嘉義分駐所李姓員警昨晚8點上自強號152號車次處理糾紛，遭鄭姓男子持刀刺傷，今早不治身亡。在網路上瘋傳的影片中，有1名男子與台鐵人員將鄭男壓制在地，今被網友認出是在南部八軍團擔任中士班長的羅偉。