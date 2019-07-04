狗狗綁機車拖行慘死血痕長1公里 虐狗兇手找到了

2019-07-04 15:39 聯合報 記者 聯合報 記者 余采瀅 ╱即時報導



台中市大安區一隻米克斯，日前疑遭民眾以繩索綁在機車後拖行致死，經台中市動物保護防疫處與警方調查，終於找到行凶的70多歲老農，老農是狗狗的主人，辯稱因狗狗會破壞農作物，才騎車將牠丟棄，已依違反動物保護法函送法辦。

台中市動保處指出，今年4月11日接獲民眾通報，大安區有隻狗狗受傷死亡，傷口看起來是遭拖行。動保人員到場發現，一隻米克斯已經死亡，頭部、腹部、四肢都有大片傷痕，且傷口深可見骨，地上留下長達1.1公里的血痕，疑似是犬隻遭拖行時留下，怵目驚心。

台中市動保處將米克斯的遺體送中興大學進行解剖，確認犬隻身上約25%皮膚損傷，但沒有骨折、內傷、內出血，也無明顯消瘦、腫瘤、其他慢性疾病造成衰弱，研判是動物因故受傷致死。

動保人員調閱沿途監視器，發現6月10日有一名男子騎機車來回拖行狗狗的畫面，但因畫面車牌號碼模糊無法辨識，移請警方協助擴大調閱路口監視器，釐清行為人身分。警方透過車牌號碼追人，終於找到虐狗民眾，已將其函送送辦。

據了解，拖行米克斯致死的凶手是一名70歲的老農，他也是狗主人，因為狗狗經常破壞他的農作物，才將牠用繩子繫在機車後，帶到河堤丟掉。