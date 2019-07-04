抱錯小孩惹糾紛 土城警即時介入化解衝突

2019-07-04 15:02 聯合報 記者 聯合報 記者 柯毓庭 ╱即時報導



新北市土城區日前發生一起抱錯小孩的意外，一名家長準備離開大賣場時，誤將坐在投幣式遊樂設施上的女童認成自己的小孩，將她抱起後女童便嚎啕大哭，引發女童家長關切，工作人員也因此報警，經員警到場協調後，發現只是誤會一場，雙方便將各自的小孩帶回家，結束糾紛。

土城警分局清水派出所巡佐楊瑞男、警員賴正仁上月28日11時許接獲報案，表示鄰近大賣場發生糾紛，經前往該地視察了解後，發現原來是有家長讓小孩在賣場內的遊樂區玩耍，未料其中一名男子將坐在投幣式遊樂設施上的女童認成自己小孩，將她抱起就準備要走。

女童遭不認識的陌生男子抱起，驚嚇得嚎啕大哭，女童家長因此趕過來，發現自己小孩遭到陌生人抱著，便上前阻止並與對方理論，賣場人員也因此請警方到場處理。

警方了解事發經過後，仔細比對兩名女童，發現雙方小孩不管身形、髮型都十分相似，連警方都認為兩名女童根本就是雙胞胎，經協調後，雙方十分感謝土城警方協助釐清，並各自將小孩帶回結束糾紛。