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挑戰館長的練喻軒什麼來頭？文武雙全 被譽「學霸拳王」

2019-07-04 15:57聯合新聞網 綜合報導

素有「中國拳王」的國家一級跆拳道運動員練喻軒，日前錄製影片PO網，向同為散打武術家身兼健身教練的「館長」陳之漢約戰成功。經常報導中國格鬥賽事的媒體《格鬥世界》創始人姜俊華昨（3日）也向館長發出戰帖，隔空喊話說，「中國最好的格鬥選手都在我這裡，也聽說台灣最好的選手都在你那裡。」並有意與館長撮合一場更大、更好的搏擊盛宴，將盡快安排工作人員與館長連繫。

影片中，江俊華表示，對於館長與練喻軒約戰不收任何的出場費一事感到相當敬佩，希望邀請館長挑選10名選手與他的選手進行對戰，相關的費用也會由他承擔。影片一出也立刻引發網友熱議，紛紛留言表示相當期待。

對此館長也PO文回應，認為這是一個很好的體育交流，請兩岸的朋友表現出水準，並呼籲這場比賽的出發點是在推廣格鬥，希望能用運動的角度看待此事，而不是民族對立，也感謝大家不管是輸是贏，他都會全力以赴的打好比賽。

另一方面，練喻軒的背景也被網友起底，他不僅擁有WBC泰拳鑽石世界金腰帶、拳擊重量級亞洲冠軍，被稱為「全才型選手」。除了格鬥外，在文學方面的表現也相當了得，圍棋、書法、古琴樣樣精通，甚至曾經出演過李少紅導演的電視劇《榮歸》正式進入影視圈，算是半個演員，被譽為「學霸拳王」。

陸拳王練喻軒被網友起底，除了精通搏擊外，還是「學霸拳王」。圖擷自練喻軒臉書
陸拳王練喻軒被網友起底，除了精通搏擊外，還是「學霸拳王」。圖擷自練喻軒臉書
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館長練喻軒格鬥賽

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