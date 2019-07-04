親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
嘉義警遇刺身亡
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

毀田傷農！ 獵殺令連發 能滅外來種三害？

警制止逃票遭砍身亡 台鐵列車長曝遇襲只能「靠它救」

老翁登山遇豪大雨走失 警協尋8小時找到人

2019-07-04 10:21聯合報 記者張弘昌╱即時報導

桃園市中壢地區66歲蔡姓夫婦，3日下午一同到龍潭區石門山登山健行，遇上突來傾盆大雨，夫妻倆為躲雨，急忙往登山口處下山，輕微失智蔡男因此走失。妻子在登山口附近騎機車遍尋不著，不知所措情形下，傍晚時分到附近求助龍潭警方協尋，警方花了8小時，深夜才順利找到人。

龍潭警方接獲報案，隨即通報線上巡邏警網及所有警力、協勤民力加強協尋，經警員積極調閱過濾住家及附近路口監視器，沿路在龍潭區石門山周邊道路搜尋，發現老翁在龍源路旁失去蹤跡，研判他下山時可能走錯岔路，往龍源路、新竹關西方向走失，行經路線範圍縮小後，集中警力地毯式在附近搜尋。

龍潭分局石門派出所副所長薛德祥、警員王耀民及廖佩祺，昨傍晚接獲協尋通報後，擔心年邁老翁豪雨後夜間失蹤，如不趕緊找尋到，恐易生其他危險，搜救警網晚間10時許，行經龍潭區龍源路往關西路段時，突然發現一名老翁，驚慌蹲坐在旁邊的草地上，可能是因為體力耗盡，因雨水沾濕了衣褲，身體不停地顫抖，警員隨即脫下風雨衣外套給予保暖，再攙扶到附近的住家前休息。因深夜四下無人，先將老翁載返派出所，並自掏腰包購買食物給予果腹。

經警使用警用電腦人臉辨識系統查詢比對，確認該名失蹤老翁身分，且順利的協助家屬找到老翁。事後蔡姓老翁表示，自己年紀大了，加上行動不便，實在沒有力氣站起來，在不知所措的只能在等待有無路過民眾援助。

老翁家屬表示，老翁在下午到晚間失蹤了近8小時，警方除了秉持著同理心積極處理案件，在搜尋過程中不放棄任何機會，積極調閱沿路監視器，最後竟在離石門山登山口處這麼遠的地點尋獲老翁，家屬非常感謝警方積極熱心協助，不斷鞠躬道謝。

66歲蔡姓老翁偕同妻子登山健行，遇大雨急忙下山，蔡男疑走錯岔路，迷途8小時，才被...
66歲蔡姓老翁偕同妻子登山健行，遇大雨急忙下山，蔡男疑走錯岔路，迷途8小時，才被協尋警網在路旁草地尋獲。圖／龍潭警分局提供
分享
66歲蔡姓老翁偕同妻子登山健行，遇大雨急忙下山，蔡男疑走錯岔路，迷途8小時，才被...
66歲蔡姓老翁偕同妻子登山健行，遇大雨急忙下山，蔡男疑走錯岔路，迷途8小時，才被協尋警網在路旁草地尋獲。圖／龍潭警分局提供
分享
66歲蔡姓老翁偕同妻子登山健行，遇大雨急忙下山，蔡男疑走錯岔路，迷途8小時，才被...
66歲蔡姓老翁偕同妻子登山健行，遇大雨急忙下山，蔡男疑走錯岔路，迷途8小時，才被協尋警網在路旁草地尋獲。圖／龍潭警分局提供
分享

相關新聞

3歲娃火車式搭肩進所 Cosplay波麗士直呼：頭盔好重！

2019-07-04 08:39

家犬傷男嬰 獸醫：應先讓牠熟悉新成員

2019-07-04 00:31

貧婦沒錢葬子 基檢、善願協助發喪

2019-07-03 23:15

彩券行刮刮樂遭竊 網友緝賊理由全歪樓

2019-07-03 21:34

疑天雨視線差 台南下營車禍1死3傷

2019-07-03 20:07

因應熱氣球活動 南迴開放3線道

2019-07-03 18:47

驚！導航器將車導進北港溪 警方雨夜將人車救出

2019-07-03 17:55

去年對3名少女襲臀證據薄弱 今年再摸女攤販被拍個正著

2019-07-03 16:11

小狗突衝出馬路 女騎士閃避不及摔車命危

2019-07-03 16:09

兩岸開打！大陸拳王隔海下戰帖 館長宣布「來打一場」

2019-07-03 15:04

運將拾獲日客手機送派出所 警不放棄狂發電郵找到人

2019-07-03 14:16

凌晨暴雨落石擋道 員警冒雨搬開巨石防車輛撞上

2019-07-03 13:28

「我沒錢葬兒子」檢察官心酸 善願協會助送終貧母落淚

2019-07-03 13:10

自撞對向車道電桿 男駕駛遭夾困車頭

2019-07-03 12:51

高雄愛河逛過頭停車場鎖門 德國情侶差點回不了家

2019-07-03 12:30

三峽一夜大雨 巨石砸貨車連車斗都變形

2019-07-03 12:17

鎮長有急事要借10萬？ 農會機警停匯阻詐騙

2019-07-03 12:17

影／高雄永安工業區竄火煙 科技公司182名員工驚恐撤離

2019-07-03 12:17

7個月大男嬰遭狗咬 小臉撕裂傷急送醫

2019-07-03 12:17

獨／壓力大、功獎少 波麗士不想當偵查佐

2019-07-03 09:06

台灣已成一犯罪就跌入黑暗底層的溜滑梯社會

2019-06-27 10:06

受刑人第二代 12歲才知道毒犯老爸在獄中

2019-06-27 10:04
看更多

熱門文章

25歲嘉義鐵路警遭刺「臟器外露」 大量失血上午宣告死亡

2019-07-04 08:46

兩岸開打！大陸拳王隔海下戰帖 館長宣布「來打一場」

2019-07-03 15:04

男因補票糾紛刺傷警 警重傷送醫手術中

2019-07-03 21:52

影／台鐵嘉義喋血畫面曝光！勇警奪刀壓制遭刺 肚破急救未脫險

2019-07-03 23:04

獨／中市警局傳「擦槍走火」 這次是警專剛畢業的新血

2019-07-03 18:05

開心準備床戰3P 竹科工程師險遭仙人跳

2019-07-03 20:31

台鐵嘉義喋血案 列車長回憶：他想跟警察拚了

2019-07-03 23:24

影／嘉義警員奪刀卻遭刺重傷送醫 乘客大喊「加油、加油」

2019-07-04 00:30

通霄鎮長中巴載喪家被控賄選 苗栗地院判無罪

2019-07-03 14:42

學校廁所死人！多人看到都以為是流浪漢睡覺

2019-07-03 17:01

嘉義員警一人上火車排解糾紛遇刺 鐵路警察檢討

2019-07-03 23:38

拒酒測被罰18萬！新制上路他鎮定收下罰單

2019-07-03 18:19

哀！身亡嘉義鐵路警下周過25歲生日 警政署長今南下撫卹

2019-07-04 09:53

獨／調查局再破共諜網 國軍包商涉刺探軍機遭收押

2019-07-04 07:57

高雄爆集團吸金近百億 投資無回遭檢調搜索

2019-07-03 20:07

列車長曝遇襲只能「靠它救」 台鐵：全面檢討

2019-07-04 09:44

嘉義鐵路警被刺身亡！ 網友貼文查票會激到嫌犯 留言惹眾怒

2019-07-04 09:24

「我沒錢葬兒子」檢察官心酸 善願協會助送終貧母落淚

2019-07-03 13:10

講好各睡單人床 大陸男大生半夜越界摸乳、猥褻下體

2019-07-04 07:54

嘉義車站男子持刀傷警 台鐵：乘客已全安排轉乘

2019-07-03 22:18

嘉義鐵路警徒手奪刀殞命 資深警提醒：用警棍創造時間空間

2019-07-04 09:32

廣告小妹嗆館長怎麼對老婆 被回噴「老婆比妳好過百倍」

2019-07-03 11:40

嘉義遇刺鐵路警今身亡 腹部5公分刀傷 到院無生命跡象

2019-07-04 08:56

嘉義鐵路警殉職 葉毓蘭：什麼樣政府讓警察執法自保都不行？

2019-07-04 09:53

彩券行刮刮樂遭竊 網友緝賊理由全歪樓

2019-07-03 21:34

幹部涉貪！鴻海興訟討3年千萬薪資 法院判准

2019-07-03 18:34

影／高雄永安工業區竄火煙 科技公司182名員工驚恐撤離

2019-07-03 12:17

獨／美腿控侵入校園 公用電腦看A圖還「上下套弄」

2019-07-03 20:04

私下複製停車磁卡給友人 貪方便讓他付出5萬元代價

2019-07-03 12:30

疑天雨視線差 台南下營車禍1死3傷

2019-07-03 20:07

東森內線交易案纏訟12年 王令麟獲判無罪確定

2019-07-03 17:42

19歲男性侵金錢豹酒女 賠60萬元和解

2019-07-03 22:03

中市580位鮮小鴿報到 資深警提醒：別心急、多觀察

2019-07-03 12:02

特戰士官長朝酒醉女下士襲胸 還嗆「 摸一下會死喔」

2019-07-03 11:27

桃園機場把老婆公主抱丟下樓 狠夫：我很生氣

2019-07-04 10:13

男子刺傷鐵路警 警方：他情緒不穩、突然拿刀刺人

2019-07-03 22:35

獨／鐵路警遭爆配防彈衣不穿 基層：拿來裝備檢查用

2019-07-04 10:39

補票糾紛 自強號乘客刺傷警員

2019-07-04 00:15

假車禍逼女大生上床偷拍 變態男慣犯減輕判刑

2019-07-03 14:29

嘉義鐵路警制止逃票遭刺致死 台鐵協助爭取最高撫卹

2019-07-04 09:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top