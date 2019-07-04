老翁登山遇豪大雨走失 警協尋8小時找到人

2019-07-04 10:21 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



桃園市中壢地區66歲蔡姓夫婦，3日下午一同到龍潭區石門山登山健行，遇上突來傾盆大雨，夫妻倆為躲雨，急忙往登山口處下山，輕微失智蔡男因此走失。妻子在登山口附近騎機車遍尋不著，不知所措情形下，傍晚時分到附近求助龍潭警方協尋，警方花了8小時，深夜才順利找到人。

龍潭警方接獲報案，隨即通報線上巡邏警網及所有警力、協勤民力加強協尋，經警員積極調閱過濾住家及附近路口監視器，沿路在龍潭區石門山周邊道路搜尋，發現老翁在龍源路旁失去蹤跡，研判他下山時可能走錯岔路，往龍源路、新竹關西方向走失，行經路線範圍縮小後，集中警力地毯式在附近搜尋。

龍潭分局石門派出所副所長薛德祥、警員王耀民及廖佩祺，昨傍晚接獲協尋通報後，擔心年邁老翁豪雨後夜間失蹤，如不趕緊找尋到，恐易生其他危險，搜救警網晚間10時許，行經龍潭區龍源路往關西路段時，突然發現一名老翁，驚慌蹲坐在旁邊的草地上，可能是因為體力耗盡，因雨水沾濕了衣褲，身體不停地顫抖，警員隨即脫下風雨衣外套給予保暖，再攙扶到附近的住家前休息。因深夜四下無人，先將老翁載返派出所，並自掏腰包購買食物給予果腹。

經警使用警用電腦人臉辨識系統查詢比對，確認該名失蹤老翁身分，且順利的協助家屬找到老翁。事後蔡姓老翁表示，自己年紀大了，加上行動不便，實在沒有力氣站起來，在不知所措的只能在等待有無路過民眾援助。