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疑輸錢遷怒 原民工人好奇看 慘遭多人圍毆

2019-07-04 09:35聯合報 記者陳斯穎╱即時報導

新竹縣五峰鄉1名34歲的林姓工人，昨天在竹北市一處新建中的商業大樓工地，竟因同事賭博他多看了幾眼，慘遭7、8名名工人用安全帽圍毆，導致林男上唇、右後腦都出現撕裂傷，新竹縣議員張益生趕到醫院關切，並要求警方一定要揪出這些差點把人打死的凶手。

「用暴力傷害族人，我一定要加害人付出嚴重的代價。」張益生表示，由於林男一家原本就是低收入戶，為了經濟遠從五峰來到竹北市莊敬北路、光明六路交叉路口的工地工作，沒想到竟然被毆打。

林男說，自己午休時看到同事在賭博，他好奇看了幾眼，一名同事叫他不要看，他準備轉身離開時這名同事就突然打他，當時現場有10多人，動手的有7、8人，送醫後治療嘴巴縫了3針、後腦也縫2針。

救護人員指出，獲報後抵達現場時，發現林男上唇人中部位有1公分撕裂傷、右後腦則有長3公分、寬1公分撕裂傷，立即將他止血包紮送醫，林男是否有腦震盪、腦出血等情形，還需進一步觀察。

林男妻子說，昨天中午吃完飯後，外甥的老婆突然跑過來告訴她老公被人圍毆，她急忙過去就看到老公鼻子、嘴巴都在流血，她立刻報警並叫救護車，而且現場還有很多人在嗆聲。

「根本不認識，也沒有爭吵」林男妻子說，老公只是好奇看同事在賭博，沒想到先動手的同事不爽叫他老公不要看，他老公也打算退後離開了，但還是被圍毆，她懷疑是對方賭輸錢，遷怒才會動手打人。

第一時間趕來幫忙的新竹縣議員張益生表示，他已請警方、勞工處與社會處介入調查及協助，一定會協助族人討回應有的權利。他也說，由於林男身為家中經濟支柱，家中有3個孩子需養育，林男被毆打後短時間無法工作，張益生擔心政府機關資源無法支持林家那麼久，希望大家一起來幫忙他們先度過眼前難關。

林男被毆打後，生氣指認參與毆打人幾名工人。記者陳斯穎／翻攝
林男被毆打後，生氣指認參與毆打人幾名工人。記者陳斯穎／翻攝
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